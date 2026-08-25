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Дете е причинило големия пожар в Хасковско, който обхвана 14 000 декара

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Дете е причинило големия пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Криво поле и Малево. В борбата с огъня се включи хеликоптер и сериозен човешки ресурс. След близо две денонощия пожарът бе локализиран.

старши комисар Мирослав Христов, директор на ОД на МВР - Хасково: "След като са изпушили цигарите си, една от децата със запалката си запалва тревата, по негови думи, да види какво ще стане, да почисти сухите треви. Малко след като се запалва, вследствие на силния вятър, пожарът се разраства, почват по техни думи с подръчни средства да гасят, но не успяват, след което изплашени побягват към село Динево."

#запалка #причина за пожарав Хасковско #дете

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