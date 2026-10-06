Обвинение за безстопанственост срещу управителя на ВиК-Монтана

Управителят на ВиК – Монтана инж. Валери Иванов е привлечен като обвиняем за две престъпления, свързани с безстопанственост. Това потвърдиха за БНТ от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София.

“На 27 юли 2026 г. управителят на ВиК-Монтана е привлечен като обвиняем по две обвинения по чл. 219 ал. 2 и ал. 3 - умишлена безстопанственост при условията на продължавано престъпление, с което са нанесени значителни щети на дружеството в периода 2014-2020 година.”

Производството се води под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Монтана.

“Разследването е относимо към проблемите с питейната вода в село Кобиляк”, допълват от пресцентъра на прокуратурата.

Към 21 август тази година материалите по делото са били предявени на страните.

Досъдебното производство е изпратено на наблюдаващия прокурор.