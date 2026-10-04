Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще дадат отражение

Връщането на тленните останки на цар Самуил е наистина един изключителен исторически момент за българската държава. Момент, който по-скоро обединява нацията, хората, българите около идеята за единството на нацията. Цар Самуил е фигура, която е доста емблематична в българската история. Всички усилия, които бяха направени за това тленните останки на цар Самуил да пристигнат на родна земя, е изключителен момент за българите.Чисто емоционално това беше ден, който беше зареден с изключителна емоция. Тя се усещаше във въздуха, това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в "Денят започва с Георги Любенов".

Всички бяха като един. Целият площад трептеше от това вълнение, заключи той.

Той допълни, че държавническата мисия е на първо място и благодари на "всички хора, които положиха неимоверни усилия през тези 60 години, за да успеем на 3 октомври да върнем тленните останки на цар Самуил в България". Това беше изключително постижение и заради това, продължи Гълъб Донев, "дни преди смъртта си да намери покой в България".

По отношение на цените в България и критиките от страна на опозицията, че те не са овладени, Гълъб Донев коментира така:

Цените в България се вдигат от много фактори. Първо, нещо, на което няма как да влияе правителството на България или който и да било - това е международната обстановка. От февруари има още един конфликт. Цените на газа и петрола скочиха неимоверно. Това повлия и на всички движения на цените на всички стоки и услуги, които са свързани с цената на газа. Това е един от факторите, които повлия на инфлацията, ръста в цените. Друг фактор е това, че все още "обираме опашките" от това обиране на цените, което беше направено през миналата година.

Еврото като валута не е виновно, заяви министърът на финансите и добави, че е "виновно правителството, което не успя да овладее спекулата, защото цените започнаха да се вдигат спекулативно, както на стоките, така и на услугите".

На въпроса докога ще растат цените, Гълъб Донев посочи, че "това е един труден процес".

Всяка една мярка, която се предприема по отношение на овладяване на цените оказва своето влияние в един продължителен период от време. Така мерките, които сме предприели по отношение на цените на горивата, те ще дадат своето отражение, следващия месец - октомври, ноември. Вече имаме позитивни наченки. Те започнаха да се задържат.

Така, че всички мерки, които се предприемат, те ще дадат отражение. Цените, дори и да не намалеят, няма да бъдат толкова бързо повишавани.

За дълга Гълъб Донев поясни, че "дълг се тегли, когато имаш дефицит".

Да припомним, че дефицитът не е рожба на сегашното управление. Дефицитът е поради политиките, които са приемани и водени.

Ние трябваше да се справим с всички разходи, които бяха в държавата, каза министърът на финансите. Първоначално ние тръгнахме от дефицит 7,4 и постепенно стигнахме до 5,7, допълни той.

Дълг се тегли срещу дефицита, за да можеш да покриеш този дефицит, който се отваря между приходната и разходната част в бюджета. Трябва да покриеш плащанията от бюджета за това, което не можеш да осигуриш с приходи от данъци, такси и други плащания. Тези 2 милиарда и 250 милиона евро, които взехме, ще бъдат насочени изключително към разплащанията по ПВУ, към гарантиране на финансовата стабилност на системата. Ще се разплатят и проекти, свързани с европейските проекти и програми. Това ще даде възможност да заплатим и пенсии, и заплати до края на годината.

Гълъб Донев заяви, че "към днешна дата дефицитът е 2,8%. Всяка година се получава една и съща сцена, в края на последното тримесечие са съсредоточени най-големите плащания по бюджета и това е нормално да е така, защото един цикъл, един строителен процес започва през пролетта, лятото, есента приключват дейностите, престоят оценки и приемане на тези обекти, предстои тяхното плащане", обясни той. Заключи, че е нормално в края на годината да има по-голям размер на плащанията.

Целта ни е да не прехвърляме плащания от тази към следващата година. Това, което беше правено години наред. Затова е и този огромен дефицит, който имаме.

Целта на промените по отношение на ракията "не е да се забрани употребата на домашна ракия". Забраната е за това да се продава тази ракия в стопански обекти, каза министърът на финансите. Целта е да се забрани продажбата на "ракия със съмнително качество".

Дилемата прогресивно облагане или данък свръхпечалба не стои пред правителството, заяви Гълъб Донев. Приходът, който държавата е пресметнал от данък свръхпечалба стои на дневен ред, категоричен беше министърът на финансите.

По отношение на забраната на рекламата за хазарта е превенцията, каза Гълъб Донев, защото знаем, че хазартът носи зависимост.

Затова предприемаме тези мерки. Пълна забрана на рекламата. Единствено реклама ще се появява при спортните състезания, върху екипите, върху спортните зали. Но билбордове - това нещо отпада. Ще загаснат и светлините по игралните зали т.е. няма да има привличането.

Целта на тези промени е да предпазим гражданите от тези зависимости, а не да попълним "бюджета с определена сума пари".

Темата за индексацията се появи, когато се появи и темата за самолетите и Делян Пеевски.

Не приемам упрека за това, че е създадена такава методика и е приета такава методика за индексация на цените на договорите за строителство.

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