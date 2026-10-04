Ще спечели ли Лула да Силва четвърти мандат в Бразилия?

160 милиона бразилци гласуват днес на общи избори - за президент, представители в долната камара на парламента, две трети от горната камара и губернатори на 26-те бразилски щата и на един федерален окръг.





Основният въпрос на вота за държавен глава е дали Бразилия ще премине от ляво вдясно, подобно на няколко други латиноамерикански страни в последните години. В проучванията в навечерието на вота настоящият президент левичарят Луиз Инасио Лула да Силва води с между 2 и 3 процента пред основния си конкурент, консерваторът Флавио Болсонаро.

снимки: БТА

Болсонаро е син на последния предшественик на Лула да Силва - Жаир Болсонаро. Той се включи в надпреварата след като баща му беше лишен от правото да се кандидатира на избираема длъжност до 2030 година заради присъда от 27 години затвор за опит за пр