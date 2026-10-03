Десети благотворителен крос под надслов „Твоето пътешествие към здравето“ се проведе в Пловдив

Благотворителен крос под надслов „Твоето пътешествие към здравето“ се проведе днес на Гребната база в Пловдив.



Това е десетото издание на събитието. Целта на кроса беше да се съберат средства в подкрепа на хората с онкологични заболявания.

Тази година събраните средства ще са насочат за провеждане на информационни кампании за здравословен начин на живот и хранене и осигуряване на психологическа помощ за пациенти и техните семейства. БНТ е медиен партньор на каузата.