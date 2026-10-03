БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Десети благотворителен крос под надслов „Твоето пътешествие към здравето“ се проведе в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Благотворителен крос под надслов „Твоето пътешествие към здравето“ се проведе днес на Гребната база в Пловдив.

Това е десетото издание на събитието. Целта на кроса беше да се съберат средства в подкрепа на хората с онкологични заболявания.

Тази година събраните средства ще са насочат за провеждане на информационни кампании за здравословен начин на живот и хранене и осигуряване на психологическа помощ за пациенти и техните семейства. БНТ е медиен партньор на каузата.

Росица Касабова, организатор на благотворителния крос: "Основното послание е "Прегърни живота, прегледай се навреме!" Ранна профилактика ранна диагностика, превенция. Колкото повече обръщаме внимание на здравето си и има проблеми, които можем да хванем в ранен стадий, толкова повече шанс има за справяне с тези проблеми."

#благотворителен крос #10-то издание #онкологични заболявания #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
1
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко автомобила на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
2
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик
3
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме заедно в името на България!
4
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме...
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци
5
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да...
Тодор Чобанов: Самуил е една изключителна личност с огромно значение за българската история
6
Тодор Чобанов: Самуил е една изключителна личност с огромно...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Регионални

Иззеха близо 2 килограма хероин в санданско село
Иззеха близо 2 килограма хероин в санданско село
Президентът Илияна Йотова: „Трябва да съхраним историята и самочувствието си на българи, за да свържем с тях бъдещето на децата ни“ Президентът Илияна Йотова: „Трябва да съхраним историята и самочувствието си на българи, за да свържем с тях бъдещето на децата ни“
Чете се за: 02:17 мин.
Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа между тир и три автомобила Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа между тир и три автомобила
Чете се за: 01:37 мин.
Без ток и вода и без виновни: Как живеят хората в "Елените" година след потопа? Без ток и вода и без виновни: Как живеят хората в "Елените" година след потопа?
Чете се за: 04:42 мин.
На косъм от трагедия: Млад шофьор преобърна колата си до спирка в Пловдив На косъм от трагедия: Млад шофьор преобърна колата си до спирка в Пловдив
Чете се за: 00:27 мин.
Кметът на София: Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, днес Средец го посреща достойно Кметът на София: Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, днес Средец го посреща достойно
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар Самуил в България
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил "Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
"Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път "Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ