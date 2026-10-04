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Хибридни атаки срещу кандидати за президенти на Франция, властите обвиниха Москва

Михаил Иванов от Михаил Иванов
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Чете се за: 03:52 мин.
По света
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франция

Кандидатпрезидентската кампания във Франция набира скорост, а някои от претендентите станаха мишена на хибридни атаки. Според властите зад тях стои Русия. Французите ще избират държавен глава догодина и изборът им ще има значение не само за посоката на страната, но и за ролята ѝ в Европа.

Да научиш от социалните мрежи, че страдаш от сериозно заболяване или че твои роднини са загинали от свръхдоза - това се случва на бившите премиери и кандидати за президент на Франция Едуар Филип и Габриел Атал.

Така през август прокуратурата в Париж започна разследване, след като френската служба за защита срещу чуждестранна цифрова намеса свърза атаките с руски мрежи, на фона на предстоящите президентски избори.

Натали Лоазо, евродепутат и бивш министър по европейските въпроси на Франция: "Аз участвам активно в предизборната кампания на Едуар Филип и той постоянно е мишена на руски опити за дезинформация. Не говорим за това постоянно, защото когато те са безрезултатни, трябва да ги оставим такива."

Кампаниите включват фалшиви видеа и снимки, които имитират репортажи на утвърдени медии, както и публикации в социалните мрежи с изкуствено генерирани гледания.

Лоазо, която е бивш министър по европейските въпроси на Франция и председател на специалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията от чуждестранна намеса, обръща внимание, че подобни информационни кампании не засягат крайната десница и левица.

Натали Лоазо, евродепутат и бивш министър по европейските въпроси на Франция: "Никога не съм виждал никаква външна кампания срещу крайната десница. Напротив, от години наблюдавам намеси в подкрепа на крайната десница от страна на Русия и движението MAGA."

От крайната десница обаче отговарят, че руските намеси нямат ефект върху изборните резултати, а Франция успешно ги неутрализира.

Не така стоят нещата с американските или китайските дезинформационни кампании, казват от “Национален сбор” на Марин льо Пен.

В предварителните сондажи за първия тур на президентските избори догодина тя води убедително пред останалите кандидати. Мишена на информационна атака обаче стана и друг потенциален претендент - евродепутат от групата на социалдемократите Рафаел Глюксман. Той съобщи, че държавните служби са го уведомили, че зад нея стои руската група "Сторм-1516".

Тома Пелеран-Карлан, евродепутат: "Владимир Путин атакува и френската демокрация. Начинът, по който Путин иска да победи Украйна, е по военен път. Начинът, по който иска да победи Германия и Франция, е като разруши германската и френската демокрация отвътре."

На този фон Франция предвижда да въведе по-строги наказания за разпространяване на невярна информация по време на избори - до три години затвор и глоба от 45 000 евро. През 2027 г. пред четири от най-големите икономики в Европа - Франция, Италия, Испания и Полша, предстоят ключови избори, а защитата от хибридни атаки се очаква да бъде важна тема от предизборните кампании.

#в навечерието #опити за руска намеса #президентски избори #Франция

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