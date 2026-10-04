Елфин Еванс спечели за първи път титлата в Световния рали шампионат

Британецът Елфин Еванс (Toyota) спечели първата си титла от Световния шампионат по рали (WRC). 37-годишният състезател завърши пети в рали Сардиния, последен кръг от сезона и това бе достатъчно да се поздрави с крайния успех.

Еванс, който уверено водеше в класирането на Световния шампионат преди старта на Рали Сардиния, завърши с пет точки пред съотборника си Оливер Солберг, победител в последния кръг от сезона. Шведът допусна грешка в предпоследния завой на 17-ия и последен етап, губейки ценни бонус точки, които щяха да му осигурят световната титла.

Солберг финишира първи в рали Сардиния с общо време 3:24:57.0 часа, с 57.6 секунди аванс пред втория Себастиан Ожие от Франция и с 1:37.4 минута пред третия Сами Паяри от Финландия. Еванс остана пети на 4:48.1 минути след победителя, но това бе достатъчно за триумфа, негов първи, след като в пет от последните шест години заемаше второто място в крайното класиране.

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В генералното класиране уелсецът завърши с 243 точки, само пет повече от класиралия се на второ място Оливер Солберг и с шест пред завършилия на трето място в крайното подреждане Сами Паяри.

Еванс е първият британски световен рали шампион след англичанина Ричард Бърнс (през 2001 г.) и едва третият такъв, откакто шотландецът Колин Макрий стана първият представител на страната с тази титла през 1995 г.