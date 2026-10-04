Тримата кандидати за президент на БФБ и тяхната визия

По-малко от 24 часа остават до изборите за президент на Българската федерация по баскетбол. Трима кандидати ще се борят за поста, който Георги Глушков ще освободи след 15-годишно управление начело на централата. В битката за нов президент на БФБ ще се конкурират Константин Папазов, Орлин Атанасов и Николай Рашков.

Нашият екип успя разговаря и с тримата тази седмица, като всеки един от тях сподели своята визия за българския баскетбол в специално блиц интервю за предаването „Арена спорт“.

-Подкрепяте ли подрастващите да тренират по обща методика?

Атанасов: Няма нужда от нищо задължително и налагането на една такава методика би трябвало да минава през категоризацията на клубовете. И в крайна сметка те са частни сдружения, на които ние много трудно можем да наложим някакъв регламент.

Папазов: Това е мое предложение, така че какво мога да мисля? Това е предложение, което съм коментирал с Георги Иванов – президентът на БФС. И тази академия, която е създадена, баскетболната трябва да бъде абсолютно огледална на футболната да бъде добър специалист. Най-вероятно от Сърбия на базата на моите контакти или Испания, където очевидно много добре работят с подрастващи. Трябва нашите треньори, което е моето главно нещо в моята прогррама, да проумеят, че някой може да знае повече от тях.

Рашков: За мен единственият приоритет за развитието на спорта е той да се превърне в масов такъв, което минава през стимулиране на подрастващите и работата с тях. Смятам, че хората, които се занимават с баскетбол за подрастващи имат най-голямо място на масата и какво да кажат. Добрите практики в Европа са измислени много преди нас и е въпрос на методология какво и как да приложим в България, за да може спортът да се развива.

-Кой е най-належащият проблем на БФБ?

Рашков: Кардиналният проблем на спорта в България е това, че той е вторият по големина спорт в света, който има затихващи функции в България. Ако ситуацията продължава да върви в същия тертип, най-вероятно баскетболът ще се превърне в извън класна дейност, а не в професионален спорт каквато е и заявката.

Папазов: Най-лошото нещо, надявам се да не ме копират другите, че главата е отделно от тялото. Аз съм прословут с това, че мога да създам добра отборна химия и мога да създам добра отборна химия. Когато БФБ е приета от масата за нещо негативно и лошо, не може тялото да бъде против главата. Ако причината е в главата, тя трябва да намери начин как да се събере с тялото.

Атанасов: Нормативните правила за провеждане на първенствата и изобщо за функционирането на федерацията, и механизмите, по които те се спазват. Ние ще работим върху всичките правила да бъдат възможно най-малко за тълкуване и съответно точни и ясни механизми, по които те да бъдат спазвани от всички.

-Трима чужденци едновременно в игра в първенството?

Папазов: Ние реално сме единствената страна, останала в Европа, която има пет квоти за чужденци. В цял европейски свят квотите са шест. Още не сме осъзнали, че ние сме част от глобална Европа. За съжаление, тълкуваме всичко както на нас ни изнася според ситуацията.

Атанасов: При работеща втора и трета лига заедно с НБЛ бройката на чужденците трябва да бъде запазена.

Рашков: Това, което не се коментира, е всъщност колко млади играчи до 18 и 21 години от България трябва да бъдат използвани от клубовете. Никой от клубовете няма потребност и задължение да прави нещо такова. Когато коментираме бройката за чужденците и дали тя ще се увеличава или намалява, важното е да я контрираме с мерки, които да стимулират развитието на младите играчи. Те да могат да получат игрово време и налагане в отборите, които да могат извоюват това място. Само по този начин можем да имаме конкурентен баскетбол в България.

-Как ще намирате рекламодатели и спонсори?

Атанасов: Рекламодателите и новите спонсори могат да бъдат привлечени чрез предвидимост. Всичко е въпрос на осветление. Ако искаме да осветим нещо, което е нестабилно и неработещо за добре, много трудно ще намерим подкрепа при партньори, защото те търсят устойчивост.

Папазов: Много е лесно да се обещава. Има една приказка, тя е крилата и повтаряна много пъти от Сашо Везенков „Обещанието не е като завещанието“. Аз от тримата кандидати единствен имам изключително популярен образ и двамата вярвам, че ще имат, защото ще ги поканя в моя екип.

Рашков: Това е изключително сложен процес. Ние започваме от ниво, което е под нулата, тоест доста дълго време спортът успя да отчужди како фен база, така и компании, и спонсори, които да инвестират в него. Това, което се случва в момента, аз и моят екип с логистичното обезпечаване на Евролигата, с баскетбол на високо ниво в България, продадени зали на националния отбор, това е начинът. Мисля, че ние ясно го показваме с действия. Оттук-нататък въпросът е те да могат да се мултиплицират на повече места в България и това нещо да сработи.

Повече от блиц въпросите с Орлин Атанасов, Константин Папазов и Николай Рашков гледайте във видеото!