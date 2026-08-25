1400 проверки на заведения за хранене в Бургас от началото на сезона

В разгара на летния сезон бързите храни остават сред най-търсените по Черноморието. Високите температури обаче крият и рискове, особено когато става въпрос за начина по който храната се приготвя и съхранява в обектите за бързо хранене.

Високите температури създават благоприятна среда за развитие на бактерии в организма.

Лина Хаджиилиева, гастроентеролог: "През летните месеци с повищаването на температурата на въздуха, на влажността, се повишава рискът и от развитието на бактериални инфекции, тъй като се получава една благоприятна среда. Освен това, хората са навън, искат да хапват бърза храна или на плажа, или на път, така че се нарушава и възможността за правилно съхраняване на храната. В заведението за бързо хранене, където можем да консумираме дюнери, понички, пици и такъв тип храни, не винаги се спазват правилните хигиенни условия при производството на самата храна и при нейното съхранение, което от своя страна може да доведе до това да се призвика една хранителна токсикоинфекция."

Симптомите на хранително натравяне се проявяват от първите 2-3 часа до първите 2-3 дни след консумацията на такава храна, като това зависи от конкретните бактерии или токсин, който е попаднал в храната.

За да се гарантира качеството на храната, от началото на летния сезон да извършени 1400 проверки, като са издадени 50 предписания и 30 акта:

д-р Илияна Митева, главен инспектор към ОДБХ - Бургас: "Най-честите нарушения, които установяваме по време на проверките, са съхранение извън хладилните съоръжения, неспазване на температурни режими, храни без етикетировка, обекти без регистрация. В обектите типа Ол-инклузив много често намираме липса на посочени алергени на видни места за потребителите."

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