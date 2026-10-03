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Елияна Първанова в предаването "Аз съм"

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Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
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Срещаме ви с 12-годишната Елияна Първанова, която е вратар в тима на Славия.

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12-годишната Елияна Първанова е една от най-обещаващите млади футболистки в школата на Славия. Тя играе на поста вратар.

Влюбва се във футбола съвсем случайно, играейки зад блока, а днес вече тренира всеки ден и мечтае за кариера на високо ниво в чужбина.

"За мен не е странно, за другите да", обясни тя избора си да бъде футболистка.

Баща й е бивш вратар в Локомотив Сф и често дава съвети на Елияна.

"Има градивни критики, понякога повече ми се кара. Но е най-добрият баща, който мога да имам", сподели тя.

"По два пъти тренираме на ден и това си оказва влияние. Още повече, че тя е момиче. Защото това, което виждам в нея..., съм щастлив, даже аз на нейните години нямах тези възможности. Нямах такива качества, като нейните. И просто съм надявам да ме надмине в това, което съм бил аз. Но всичко се зависи от нея", сподели баща й Станислав Първанов.

Тя отличи, че психиката, пласирането и концентрацията са най-важните неща във футбола.

"По нищо не отстъпва на момчетата на нейната възраст. Има страхотна мотивация да се развива, да расте. Всеки ден да се подобрява. Технически е много добра. За мен я чака светло бъдеще. Със сигурност, това е зареждащо, изпълваме с удовлетворение това, което работя. И особено като виждам резултатите на терена. Тама изпитвам удоволствие от това нещо", разказа Станислав Томов - треньор на вратарите в Славия.

Елияна разкри и как преминават тренировките всеки ден:

"Най-много техника с крака. Интензивни тренировки. Аз тренирам всеки ден."

"Ели е едно прекрасно дете, със страхотен хъс и характер, за да стане футболен вратар. Тя от 9- годишна е при нас, 3 години вече, сега е на 12. Плюс това е отличен ученик", откровен бе и Ангел Славков директор на ДЮШ на Славия.

"Тя е дете, което живее с футбола и дете, който при всички случаи да е жива и здрава, ще стане един ден добър вратар. Много отбори от София искат да е в техните редици. Тя пази с по-големи от нея. Няколко години по-големи. Но тя обича Славия. Тя е продукт на Славия. Тя е също късмет за нас да бъде в Славия", добави Славков.

Запитана когато допусне гол, как се чувства, Елияна Първанова отговори:

"Ядосвам се, ако е имало какво да направя и не съм го направила, ако няма, не толкова."

"Искам да играя още на високо ниво. В чужбина", разкри младата футболистка, която харесва Реал Мадрид заради стила на игра на отбора.

"Да надграждам всеки ден с нещо по-добро. Моята най-голяма мечта е да стигна на високо ниво извън България, в чужбина да играя футбол и като цяло да имам добро бъдеще", завърши 12-годишната Елияна Първанова.

Вижте предаването във видеото!

#Елияна Първанова #Ангел Славков #"Аз съм..."

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