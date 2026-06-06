Теодора Цанева в предаването "Аз съм"

Теодора Цанева е следващият герой в поредицата на БНТ за спортните таланти „Аз съм“. Тя е на 20 години и тренира карате в Карате клуб „Цанев“.

„Започнах да тренирам когато бях на три години. Моите родите ме запалиха по спорта. Баща ми е и мой треньор. До ден днешен продължавам да правя това, което обичам. Нямала съм съзнателен живот без карате. От малка всеки ден съм в залата. Дори след състезания, аз пак съм в залата. Не си представям живота си без карате“, бяха първите му думи на Цанева.

Тя разкри, че брат ѝ също тренира карате.

„И той тренира от 3-годишен. Развива се добре, при момчетата е малко по-трудно, нормално е. Надявам се да има късмета да достигне моите успехи. Не бих казал, че ми е конкуренция. Изключително много се подкрепяме“, добави младата спортистка.

Теодора Цанева сподели и за изключителната подкрепа, която е получавала през годините от баща ѝ. „Винаги е бил до мен. Аз се допитвам до него и вървим ръка за ръка“, добави каратистката.

Тя изтъкна и важността на комуникацията между състезател и треньор.

„Аз имам късмет, моят треньор да е баща ми. Така че мога да говоря с него както в залата, така и у дома“, добави Цанева.

Повече от епизода с Теодора Цанева гледайте във видеото!

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