Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики определи случая като провал на институциите, включително и на СДВР, които са неспособни да решат този проблем. Разказа, че в катастрофата са участвали водачи, които са придобили свидетелствата си за правоуправление по неясен начин в друга държава, като обясни, че в България може да се шофира 6 месеца с такъв документ.

„Това е общо взето провал на институциите, включително и на СДВР, които явно са неспособни да владеят този проблем. Явно трябва наистина да се направи едно колективно усилие. Всички да се обединим около това да започнем да работим за мерки, които ще дават резултат, защото това, което правим до момента, очевидно не дава резултат.“

Експертът обърна внимание и на въпросите около водачите, участвали в инцидента.

„Водачи с шофьорска книжка, която е придобита по незнайно какъв начин от друга държава. Колко време са управлявали тук с тези книжки, защото 6 месеца може да карате с чужда книжка, не повече.“

Според Русинова липсата на контрол е довела до обезценяване на правилата за движение по пътищата.

„Принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето, през която всеки минава, който както може. Никакво зачитане на законите, никакво спазване.“

Тя посочи и сериозни проблеми с организацията на движението и видимостта в района на катастрофата.

„В крайна сметка ние се намираме на спирка, която е буквално на няколко сантиметра от границата на платното за движение, където хвърчат с бясна скорост. Има пешеходна пътека. Има безкрайно количество растителност. Тук половината знаци не се виждат.“

По думите ѝ водачите на автобуси разполагат с твърде малко време за реакция при подобни ситуации. Русинова направи паралел и с други тежки пътни инциденти.

„Стигаме до изключително многото прилики между двата инцидента. Хора от определена малцинствена група, хора, за които очевидно законът не важи, хора, които имат повече права, отколкото задължения. И тук неработещи институции, които нищо не правят по въпроса, за да направим реална превенция.“