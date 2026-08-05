Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2027 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Създава се необходимата организация и координация между отделните институции в процеса на бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за бюджета за 2027 г. и на актуализираната средносрочната бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по Закона за публичните финанси и със свързаната нормативна уредба, както и със срока във връзка с изготвянето и изпращането до Европейската комисия и Еврогрупата на проект на бюджетен план на България за 2027 година.

Програмен формат на бюджет за 2027 г. ще прилагат всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт, за които това е уредено в закон.

От Брюксел очакват до 15 октомври да получат готовия бюджет за 2027 година, а според закона за публичните финанси той трябва да е внесен в Народното събрание за гласуване до края на октомври.