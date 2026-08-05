От Столичната община отричат имотът, в който е разкрита лаборатория за фентанил, да е тяхна собственост

Имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, не е собственост на Столичната община.

Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки) – бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, посочват от Столичната община в позиция до медиите.

Вчера и.ф. главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов съобщи, че теренът, на който се намира разбитата лаборатория в квартал "Филиповци" според кадастралните карти е собственост на Столичната община.

"Столичната община не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв ред не носи отговорност за начина, по който той е бил използван. Призоваваме компетентните институции да предоставят коректна и проверена информация, за да не се допуска разпространението на неверни твърдения, които подвеждат обществото и създават погрешни внушения", се посочва още в позицията.

От Столичната община изразяват подкрепата си за действията на МВР и ГДБОП срещу производството и разпространението на наркотични вещества и очаква всички обстоятелства по случая да бъдат изяснени в хода на разследването.