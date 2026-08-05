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Над половин тон канабис откриха при спецоперация в Петричко и Санданско

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Над половин тон канабис откриха при спецоперация в Петричко и Санданско
Снимка: МВР/Архив
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Близо 537 растения канабис с общо тегло около 558 килограма са открити при специализирана полицейска операция срещу производството и разпространението на наркотици. Акцията е проведена на 4 август от криминалисти на районните управления в Петрич и Сандански.

В местността Андъко край петричкото село Драгуш полицаите са намерили 512 растения канабис с общо тегло около 523,780 килограма, засадени в обособен участък.

Други 25 растения с общо тегло около 34,125 килограма са открити в нива в местността Златолистки поток в землището на село Катунци, община Сандански.

По двата случая са образувани досъдебни производства. Работата по установяване на всички обстоятелства и евентуално съпричастните лица продължава.

# канабис #петрич #Сандански #спецакция

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