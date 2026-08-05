Рила отново се превърна в място за молитва и поклонение

Стотици вярващи и поклонници посрещнаха изгрева високо в Рила планина. Край езерото Бъбрека Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи тържествен водосвет като част от поклонническия маршрут „Рилският Чудотворец“.

За 16 поредна година маршртът следва пътя на пренасянето на мощите на свети Йоан Рилски. Инициативата обединява духовници, миряни и любители на планината, които изминават близо 120 километра по маршрута от София до Рилския манастир.