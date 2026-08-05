МВнР: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм

България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заявиха от Министерството на външните работи по повод информацията в италиански медии за инцидент в български хотел, при който група мъже се опитали да нахлуят в хотел, в който са били отседнали италиански ученици от еврейски произход.

"България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество", написаха от МВнР в социалната мрежа Екс.

От МВнР посочват, че поддържат контакти с Министерството на вътрешните работи във връзка с продължаващото изясняване на всички обстоятелства около инцидента и са готови да окажат необходимата помощ на италианската страна.

Bulgaria is deeply concerned by reports of antisemitic acts targeting a group of young Italian Jews. Such acts are unacceptable and have no place in a democratic society. Bulgaria unequivocally condemns all forms of antisemitism. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) August 5, 2026

От МВР съобщиха вчера, че служители на Областната дирекция на МВР в Благоевград са предприели незабавни действия във връзка със словесен конфликт между две групи, български и италиански граждани, възникнал на територията на Районното управление в Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнало.