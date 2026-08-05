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15-годишен ученик с успех за България: Как Калоян триумфира на космически лагер?

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15-годишният Калоян Стефанов се завърна от международен космически лагер в Турция с едно от най-големите отличия. Младежът е един от двамата участници от целия лагер, получили специално признание за своето представяне.

"Изключителен участник!" – това отличие получава Калоян Стефанов на Международния космически лагер в Турция.

Калоян Стефанов, ученик: "Той е изпълнен с различни симулатори, на които тренират реални космонавти от НАСА. Беше впечатляващо как на този лагер се учи чрез присъствие, учи се чрез преживяване. Защото ти не просто учиш за космоса, ти си част от космоса и наистина се чувстваш като истински космонавт."

Калоян е единственият българин, който тази година беше удостоен с медал.

Калоян Стефанов, ученик: "Това е медалът. Получава се за лидерски умения, инициативност, изпълняване на задачите и отношение към другите. Този медал е наистина много специален, защото е отражение на целия ми живот."

За да стигне до медала, Калоян първо минава през цедката на националната селекция за лагера. А това става с есе на тема "Третият българин в Космоса не е човек, а е изкуствен интелект".

Калоян Стефанов, ученик: "Изкуственият интелект е много по-развит от човека и той ще стига много по-големи граници, отколкото може човекът. Но това, което е общо между нас и изкуствения интелект, е любопитството, което е движещата сила в живота на човека."

Интересът на Калоян към Космоса се заражда още в четвърти клас, а за успехите му днес са нужни не само трудът и постоянството, а и безрезервната подкрепа на семейството му.

Стефан Стефанов, баща: "Мога да кажа, че винаги имам интерес. Първо започна от играчки, конструктори. Винаги имам интерес да науча нещо ново, да сглобявам някакви неща, да търся, да намирам нова информация. По естествен път това ме доведе към Космоса."

Калоян е сигурен, че иска да продължава да се развива в България и да допринася със знанията си.

Калоян Стефанов, ученик: "Човек винаги трябва да търси развитието. Човек винаги трябва да си поставя цели и да работи по тях. Затова наистина не искам да спирам да уча. Старая се всеки ден да съм една крачка напред."

Вижте повече във видеото

#лагер в турция #Калоян Стефанов #Космос #ученик

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