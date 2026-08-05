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БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Гледайте от 10 до 16 август в ефира на БНТ 1 и БНТ 3

бнт излъчва европейското първенство лека атлетика
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Царицата на спортовете очаква своите герои. Над 1600 атлети от цяло Европа се събират в Бирмингам, за да влязат в битка за 52 комплекта медали от континенталния шампионат.

Шестима българи начало с Божидар Саръбоюков и Габриела Петрова са с амбиции да надскочат себе си и да достигнат мечтите си. Стискайте им палци и гледайте изключителното шоу на най-бързите, най-издръжливите, най-силните, най-добрите.

Програма на преките предавания:

10 август, пон.: 12:30 ч. серии БНТ 3

10 август, пон.: 21:00 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3

11 август, вт.: 12:30 ч. серии БНТ 3

11 август, вт.: 21:00 ч. финали БНТ 1 (по БНТ 3 започва в 21:20 ч.)

12 август, ср.: 12:30 ч. серии БНТ 3

12 август, ср.: 21:30 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3

13 август, четв.: 12:30 ч. серии БНТ 3

13 август, четв.: 21:30 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3

14 август, пет.: 12:30 ч. серии БНТ 3

14 август, пет.: 21:30 ч. финали БНТ 3

15 август, съб.: 21:30 ч. финали БНТ 1 (по БНТ 3 започва в 22:05 ч.)

16 август, нед.: 9:30 ч. маратон БНТ 3

16 август, нед.: 21:30 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3

Не пропускайте европейското първенство по лека атлетика от 10 до 16 август в ефира на БНТ 1 и БНТ 3!

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#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026

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