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Нивото на река Дунав: Прогнозите са да продължи спадът в българския участък

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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Очаква се нивото на Дунав да продължи да спада при всички крайречни градове в българския участък на реката. Изключение е Никопол, където Дунав се задържа на четири сантиметра над критичния минимум.

По информация на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за момента има три заседнали товарни кораба, които са извън плавателния път и не пречат на движението. Няма данни за бедстващи екипажи.

Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица, е изтеглен и в момента е в сръбски води. От миналата седмица плаването на пътнически круизи на българска територия е напълно преустановено.

Вчера от Министерството на енергетиката увериха, че въпреки ниското ниво на реката няма риск за работата на АЕЦ „Козлодуй“.

#ниско ниво на река Дунав #"АЕЦ - Козлодуй" #Никопол

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