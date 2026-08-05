Засилен контрол на пътя: Акция на полицията за скорост, алкохол и дрога

Засилен контрол по пътищата в страната. Операцията е по инициатива на ROADPOL и включва проверки за спазване на ограниченията за максимално разрешената скорост, за употреба на алкохол и наркотици, както и проверки на товарните автомобили и автобуси.

Операцията на изхода от Сливен по пътя Ямбол вече върви от няколко дни, от понеделник тази седмица.

главен инспектор Илиян Николов, началник сектор "Пътна полиция" - Сливен: „Операцията върви от понеделник до неделя по линия на ROADPOL за установяване на водачи, нарушаващи скоростните режими. Тя се провежда на територията на всички страни членки на ЕС. От началото на операцията вече имаме над 350 установени водачи, нарушили скоростните режими. До края на седмицата те ще станат доста повече. Всички технически средства на територията на дирекцията са на терен.“

Акцията е за всички нарушения по Закона за движение по пътищата.

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