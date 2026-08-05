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Войната в Украйна: Най-малко 15 загинали при руска атака

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Чете се за: 01:10 мин.
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русия ударила три кораба черно море превозващи военно оборудване украйна
Снимка: БТА
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Най-малко 15 души са загинали, а над 50 са ранени при руска атака срещу Киевска област. Нападението е извършено с балистични ракети.

Съобщава се за разрушени сгради и постройки, обхванати от огън. Кметът на украинската столица съобщи, че близо до централната част на града е бил разрушен склад. Спасителите са успели да извадят двама души от руините.

Сред ранените в Киев има и шофьор на линейка.

Преди атаката, във вечерното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Той подчерта, че очаква специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да бъдат активни през август.

#Киевска област #Русия #Украйна #загинали

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