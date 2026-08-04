Поредна нощ на удари: Поне три жертви в Украйна и петима в Русия

Нова размяна на удари с жертви между Русия и Украйна през нощта.

Две деца и възрастна жена са загинали при руски удари с управляеми авиационни бомби срещу украинския град Суми. Още една жена е загинала при атака срещу Миколаев, при която са били ранени 7 души.

Петима души загинаха и 6-ма бяха ранени при украинска атака с дронове в Московска област, съобщи губернаторът на областта. При атаката се е запалил склад в промишлена зона в Подмосковието. При друга украинска атака е бил ударен обект на най-големия руски онлайн търговец "Уайлдберис" в Санкт Петербург.

Жена е загинала и двама души са ранени и в Белгородска област, където украински дрон е поразил автомобил. При атака в Черно море е бил ударен товарен кораб близо до руското пристанище Новоросийск. Ранени са били трима души от турския екипаж на плавателния съд. Екипажът е бил евакуиран. Според капитана, корабът е бил атакуван с украински дронове.

Русия съобщи, че е атакувала 4 товарни кораба използвани от украинските военни и завод за автомобилни части в украинското пристанище Черноморск.