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Руска балистична ракета удари на метри от литовското посолство в Киев

Христо Ценов от Христо Ценов
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Чете се за: 02:57 мин.
По света
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Снимка: БТА
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Атака с украински дронове е потопила руски контейнеровоз в Черно море. Нападението е в отговор на масирана руска атака срещу Киев през изминалата нощ, при която загинаха 9 души, а най-малко 30 бяха ранени. Сред пострадалите има и четири деца. Руска балистична ракета удари на метри от литовското посолство в Киев.

Това е втората руска атака с подобен мащаб през последните 48 часа. Съобщава се за множество експлозии, пожари и прекъсвания на електроснабдяването.

Иван Хриневич, жител на Киев: „Цялата сграда се тресеше. Светлините угаснаха за минута, а после се включиха обратно. Но от апартамента не беше останало почти нищо – останаха само стените, разбитите врати и парчета стъкло от прозорците.“

Продължава разчистването и установяването на пълния размер на щетите. Работата на медицинските екипи е затруднена, след като руска ракета удари общинско депо за линейки.

Олександр Стрижениук, управител на транспортно депо: „Оборудването и сградите бяха унищожени. По-точно пет линейки бяха напълно изгорени, а 20 автомобила за помощ на спешните медицински екипи претърпяха щети.“

Киев успя да свали само една от общо 27 руски балистични ракети. Президентът Володимир Зеленски подчерта, че страната му страда от хроничен недостиг на системи за противодействие на балистични ракети. Вашингтон обаче засега не дава заявка да снабди Украйна с лиценз за местно производство на американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: „Не сме се съгласили с това. Обсъждаме го. Но е трудно да се предаде такава технология. И не мисля, че това някога ще се случи. Знаете ли дали хората, на които предадете тази технология, някой ден няма да се обърнат срещу вас?“

В отговор на масираната руска атака Киев потопи в Черно море контейнеровоза „Янина“, който е с товароносимост 100 хиляди тона. Корабът е превозвал замразени хранителни продукти. Екипажът е бил евакуиран с хеликоптери.

Украински дронове атакуваха и няколко петролни рафинерии в руската република Башкортостан, които се намират на около 1600 километра от украинската граница.

# Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Русия #Украйна

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