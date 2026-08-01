Предупредиха жителите на Безмер да бъдат внимателни към чуждо присъствие

Засилени мерки за сигурност са въведени около авиобаза „Безмер“, след като там кацнаха първите два американски самолета цистерни. Военни полицаи патрулират в района между селото и военното летище, а достъпът до портала на авиобазата е ограничен.
Представители на ДАНС и Военна полиция са призовали местните жители да бъдат по-бдителни и да подават сигнали при съмнително поведение на непознати лица или автомобили. От своя страна кметът на село Безмер поиска да бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове около населеното място, които да следят за това.
Очаква се в базата да бъдат разположени до осем американски самолета и до 250 военнослужещи.
Росен Русев, кмет на село Безмер: „Не съм запознат със засилените мерки, но се виждат. Даже аз имах посещение от представители на ДАНС и на Военна полиция, които заостриха вниманието както на мен, така и на жителите да имат предвид, когато имаме присъствие на непознати за нас лица в населеното място със странно поведение, да информираме. Но в същото време не трябва да има и паника сред хората, защото само по себе си в нашето село жителите се познаваме. Преминават и други хора, непознати за нас, не може всеки потенциално непознат да представлява опасност. Така или иначе самолетите вече са факт на нашето летище. Надявам се всички мерки за сигурност да са взети от всички възможни компетентни институции.“