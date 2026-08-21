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Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата седмица

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Жълт код за опасно горещо време, постепенно захлаждане през новата седмица
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Опасно горещо ще бъде и в петък с максимални температури между 35° и 39°, в София – около 35°. Ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 22°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, с много малка вероятност за валежи в планините. Вятърът ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по Черноморието - от 26° до 30°.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над северните и планинските райони, където на места ще превали. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат.

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