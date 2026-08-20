Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0 и ги постави пред почти непосилна задача

ЦСКА претърпя тежко поражение с 0:3 при гостуването си на ОФИ Крит в първия плейофен двубой за влизане в основната фаза на Лига Европа. "Червените“ имаха своите възможности на стадион "Панкратио“ в Ираклион, но не успяха да ги материализират, а домакините демонстрираха далеч по-голяма ефективност пред двете врати. Тахирис Фунтас се превърна в големия герой за гръцкия тим с две попадения, а появилият се като резерва Лоренцо Дикман направи резултата класически в добавеното време.

Така отборът на Христо Янев ще трябва да търси истински футболен подвиг в реванша, ако иска да продължи напред в Лига Европа. Освен трите допуснати попадения, неприятностите за ЦСКА бяха допълнени и от директния червен картон на Мохамед Брахими, който остави тима с човек по-малко в заключителните минути.

В 17-ата минута разбъркване в наказателното поле достави топката на Леандро Годой, който опита атрактивно изпълнение със задна ножица, но без да затрудни противниковия вратар Николаос Христогеоргос.

В 19-ата минута ОФИ Крит откри резултата, след като Айтор Канталапидера центрира топката, тя рикошира в Теодор Иванов и топката попадна в Тахирис Фунтас, който с техничен удар намери долния ляв ъгъл на вратата на Фьодор Лапоухов.

В 30-ата минута ЦСКА бе на път да изравни резултата в двубоя, след като Джеймс Ето'о изведе на стрелкова позиция Леандро Годой. Аржентинецът първоначално преодоля Христос Шелис, но впоследствие пролуката към вратата му бе скъсена и ударът му се оказа слаб и неточен.

В 40-ата минута Стефано Сенси предпочете да не подава на нахлуващия в наказателното поле Леандро Годой, а стреля от границата на наказателното поле право в обсега на Николаос Христогеоргиос.

В последната минута на първата част акуратно центриране на Джеймс Ето'о намери Йоанис Питас, чийто удар с глава бе избит в ъглов удар от вратаря на гърците.

ОФИ Крит удвои преднината си в 51-ата минута. Таксиархис Фунтас за втори път порази вратата на ЦСКА, този път от дузпа. До наказателния удар се стигна след игра с ръка на Пастор в наказателното поле. Първоначално главният съдия остави играта да продължи, но след намесата на ВАР прегледа ситуацията на монитора и посочи бялата точка. Фунтас застана зад топката и реализира за 2:0.

Добра възможност за ЦСКА се откри в 56-ата минута. Леандро Годой свали с глава висока топка към Стефано Сенси, който опита да върне едно попадение за "червените“. Италианецът отправи удар, но вратарят на ОФИ Николаос Христогеоргос внимаваше и успя да се намеси.

ЦСКА създаде две добри възможности в рамките на минута. Първо в 60-ата "червените“ бяха на сантиметри от попадение. Влезлият като резерва Каталин Иту намери Мохамед Брахими, който също се появи от пейката. Брахими отправи удар, но топката се отби в гредата и ОФИ оцеля.

Секунди по-късно след центриране от корнер Теодор Иванов се извиси над защитата на ОФИ и стреля с глава, но не намери очертанията на вратата.

ЦСКА остана с човек по-малко след директен червен картон за Мохамед Брахими в 81-аата минута. Футболистът на „червените“ влезе в сблъсък с Айтор Канталапиедра, а първоначално главният съдия санкционира Брахими с жълт картон. Последва намеса на ВАР и реферът беше извикан да прегледа ситуацията на монитора. След повторенията той промени първоначалното си решение, отмени жълтия картон и изгони Брахими директно, оставяйки ЦСКА с 10 души.

В 85-ата минута отправи много силен шут от малък ъгъл в обсега на вратаря Фьодор Лапоухов. Секунди след това бившият футболист на "армейците" Аарон Исека влезе между линията на халфовата линия и отправи повторен от дъгата на наказателното поле, който обаче отмина встрани.

ОФИ Крит нанесе нов тежък удар по ЦСКА в добавеното време и направи резултата 3:0. След поредната атака по десния фланг на „червената“ отбрана Николау получи пространство и намери отлично Лоренцо Дикман. Той завърши атаката по майсторски начин, изпращайки топката в мрежата на Фьодор Лапоухов за третото попадение на домакините.

ОФИ: 31. Николаос Христогеоргиос – 15. Ахилеас Пунгарас, 16. Христос Шелис, 5. Константинос Костулас – 3. Николаос Атанасиу, 41. Андреас Бухалакис, 14. Танасис Андруцос, 21. Йоанис Апостолакис – 10. Айтор Канталапиедра, 18. Тиаго Нус, 11. Тахирис Фунтас

Треньор: Христос Контис

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 5. Жан-Филип Гбамен, 14. Теодор Иванов, 2. Пастор – 8. Стефано Сенси, 7. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о – 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Треньор: Христо Янев

Стадион: "Панкратио", Ираклион

Съдия: Сърджан Йованович (Сърбия)

ВАР: Момчило Маркович (Сърбия)

АВАР: Йелена Цветкович