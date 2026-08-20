Опасни жеги и в петък, захлаждането идва през новата седмица

Относително понижение на температурите предстои през новата седмица. Преди това обаче и в петък, и през почивните дни в почти цялата страна ще бъде много горещо. Предупреждение за опасно високи температури остава в сила за по-голямата част от страната, с изключение на източните райони.

Максималните температури ще бъдат с още около градус по-високи в сравнение с днес – от 35° в София и Сливен до 39° в Сандански, Русе и Плевен. Ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Ветровитото и горещо време е причина за пореден ден рискът от възникване на пожари в по-голямата част от страната да е много висок и екстремен. Слаб до умерен източен вятър ще задържи максималните температури по Черноморието утре около и малко под 30°.

Температурата на морската вода е 24°–25°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала, с височина на вълните до около половин метър. Много добри условия за туризъм в планините и в последния ден от работната седмица – слънчево, с умерен североизточен вятър.

Максималните температури по най-високите ни върхове ще бъдат от 16° на Мусала до 21° на Черни връх. С температури до около 20°–21° ще бъде на Скандинавския полуостров, на Британските острови и в северозападните части от Европа. В много райони от континента ще има валежи. Предупреждение за значителни количества е обявено в Северна Италия, но в южните части ще бъде слънчево и горещо.

Опасно горещо, с най-високите температури в Европа, ще бъде утре на Балканите – на места около 40°. Опасно горещо ще остане и у нас в съботния ден, с максимални температури до около 38°, по Черноморието – до около 30°. Ще бъде слънчево, с много малка вероятност за превалявания. Слънчево ще бъде и в неделя, но температурите ще се понижат с около градус-два. През първите дни от новата седмица захлаждането ще продължи.

Ще се задържи слънчево, с изолирани превалявания в северните и планинските райони от страната.