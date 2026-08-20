Реформата в здравеопазването: Отпада идеята центърът за асистирана репродукция да мине към Здравната каса

Има нарушения в обществената поръчка за проектиране на детската болница установи проверката на здравното министерство. Тя бе възложена след като Комисията за защита на конкуренцията отмени процедурата. „Здравната инвестиционна компания" тогава обжалва решението, делото е насрочено за 15 септември.

На пресконференция здравният министър Катя Ивкова коментира подготвяната административна реформа в здравеопазването. Идеята Центърът за асистирана репродукция да мине към Здравната каса отпада и той ще функционира в досегашния си вид. Реформата има за цел да оптимизира системата, но тепърва Ивкова ще обяви конкретните параметри. На този етап е ясно, че Регионалните здравни инспекции ще бъдат трансформирани в териториални дирекции към министерството. Наземната и въздушната спешна медицинска помощ ще бъдат обединени. Различни експерти и организации изразиха опасение, че се върви към твърде голяма централизация на здравните дейности и това ще постави под въпрос ефективността на регионалните структури.