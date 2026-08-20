Безпрецедентно разследване: Израел призна за обстрел, причинил смъртта на 5-годишно дете в Газа

Безпрецедентно разследване на израелската армия за смъртта на 5-годишно палестинско момиче преди две години в Газа. Израелските сили за първи път признаха, че са обстрелвали автомобил, вследствие на което тя и шестима нейни близки са убити. Случаят предизвика остра международна реакция след разпространението на запис, на който се чува как детето се моли за помощ.

- „Здравейте!" - „Елате да ни помогнете." - „Ало.“ - „Те стрелят по нас. Има танк до мен." - „Скрили ли сте се?" - „Да, вътре в колата сме, танкът е тук."

Сърцераздирателните викове са на 5-годишната Хинд Раджаб. Записът е от телефонен разговор с Палестинския Червен полумесец. В продължение на часове представители на организацията отчаяно се опитват да спасят детето. Дават ѝ инструкции да се скрие под седалките, докато получат разрешение от израелската армия да бъде изпратен спешен екип към мястото. Три часа по-късно разговорът е прекъснат от стрелба. Разпада се и връзката с парамедиците.

Нибал Фаркшан, парамедик: „Умишлено бяха взети на прицел. Емблемата на Червения полумесец е ясно видима от всички страни на линейката."

Дни по-късно Хинд е открита безжизнена в автомобил, пронизан от куршуми. Шестима нейни близки и двама парамедици също са мъртви.

Висам Хамада, майка на Хинд - 10 февруари 2024 г.: „Няма да простя на тези, които изоставиха Хинд. Тя беше жива до последно. Можеха да ѝ се притекат на помощ още при първия обстрел."

Сега израелската армия за първи път призна, че е стреляно по превозното средство. Досега се твърдеше, че израелски сили не са били в района.

Израелска армия: „Поради предполагаеми пропуски в координирането на движението на линейка на Палестинския Червен полумесец беше взето решение да започне наказателно разследване на инцидента."

Израелската армия започва разследване и на смъртта на 15 палестинци в Рафа през март миналата година след обстрел по линейки, пожарна кола и обозначен автомобил на ООН. Първоначалната версия на израелските сили е, че са атакувани подозрителни превозни средства, но по-късно видеозапис на загинал парамедик доказва, че конвоят се е движел с аварийни светлини.

Еид Азис, медиен директор на Червения полумесец: „По-важно от разследването е да се предотвратят престъпленията срещу хуманитарни работници в палестинските територии. Защото знакът на Червения кръст и Червения полумесец е символ на защита."

При други три случая със загинали седем служители на „Световната централна кухня" и четирима от „Лекари без граници" израелската армия обяви, че няма основания за наказателно преследване. Според правозащитни организации този тип следствия рядко водят до осъдителни присъди. Семейството на малката Хинд настоява за международно разследване.

бабата на Хинд Раджаб: „Хинд беше невинно разселено дете, което стана мишена. Целият свят стана свидетел как се моли да бъде спасена от обсадата."

Историята на палестинското момиченце вдъхнови знаменитости като Брад Пит и Хоакин Финикс, които продуцираха филма „Гласът на Хинд Раджаб". Лентата беше номинирана за Оскар.