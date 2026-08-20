България U17 стартира с категорична победа над Египет на световното първенство

Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години започна по отличен начин участието си на световното първенство в Катар. Възпитаниците на Иван Станев надиграха Египет с категоричното 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) в първия си двубой от група D в Доха.

Българските волейболисти трябваше да преминат през трудни моменти в първите два гейма, но демонстрираха характер в решаващите разигравания. В началната част "лъвчетата“ имаха леко предимство, преди играта да се изравни. Египет дори успя да поведе с 19:17, но националите ни реагираха по най-добрия начин и обърнаха развоя на гейма, за да го затворят при 25:22.

Северноафриканците започнаха силно втората част и поведоха с 4:1. България постепенно намери своя ритъм, заличи изоставането и пое инициативата. Тимът на Иван Станев стигна до аванс от 21:16, но позволи на Египет да се върне в битката за гейма. В напрегнатия край българите запазиха хладнокръвие и спечелиха с 25:23, увеличавайки преднината си на 2:0.

В третия гейм България вече контролираше изцяло случващото се на игрището. Националите не дадоха възможност на съперника да застраши аванса им и приключиха срещата убедително с 25:18.

Така "лъвчетата“ записаха чист успех още на старта на Мондиала и направиха важна първа крачка в груповата фаза.

Следващото изпитание за България е още утре, 21 август, когато националите ще се изправят срещу Испания. Двубоят започва в 17:00 часа българско време.