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България U17 стартира с категорична победа над Египет на световното първенство

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Спорт
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"Лъвчетата“ на Иван Станев се наложиха с 3:0 в Доха и дадоха отличен старт на участието си на Мондиала в Катар

България U17 стартира с категорична победа над Египет на световното първенство
Снимка: bgvolleyball.com
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Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години започна по отличен начин участието си на световното първенство в Катар. Възпитаниците на Иван Станев надиграха Египет с категоричното 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) в първия си двубой от група D в Доха.

Българските волейболисти трябваше да преминат през трудни моменти в първите два гейма, но демонстрираха характер в решаващите разигравания. В началната част "лъвчетата“ имаха леко предимство, преди играта да се изравни. Египет дори успя да поведе с 19:17, но националите ни реагираха по най-добрия начин и обърнаха развоя на гейма, за да го затворят при 25:22.

Северноафриканците започнаха силно втората част и поведоха с 4:1. България постепенно намери своя ритъм, заличи изоставането и пое инициативата. Тимът на Иван Станев стигна до аванс от 21:16, но позволи на Египет да се върне в битката за гейма. В напрегнатия край българите запазиха хладнокръвие и спечелиха с 25:23, увеличавайки преднината си на 2:0.

В третия гейм България вече контролираше изцяло случващото се на игрището. Националите не дадоха възможност на съперника да застраши аванса им и приключиха срещата убедително с 25:18.

Така "лъвчетата“ записаха чист успех още на старта на Мондиала и направиха важна първа крачка в груповата фаза.

Следващото изпитание за България е още утре, 21 август, когато националите ще се изправят срещу Испания. Двубоят започва в 17:00 часа българско време.

#световно първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха #национален отбор на България по волейбол за юноши до 17 години

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