2,5 милиона евро загуби във водния сектор заради съмнителни договори

Схема за източване на пари от водните дружества, чрез покупка на ток през частни фирми - посредници, разкри регионалният министър Иван Шишков. Загубите се изчисляват на близо 2,5 милиона евро, а сред най-ощетените са ВиК операторите във Враца, Пловдив, Добрич, Шумен, Сливен и Ямбол. Случаят е предаден на прокуратурата.

Водните дружества у нас са сред най-големите потребители на електроенергия, тъй като особено в Североизточна България водата се добива с помпи. За да намали разхода им, държавата създава през 2021 година компанията „ВиК Енерджи груп“, която е дъщерно дружество на ВиК холдинга. Целта е тя да купува ток на по-ниска цена от борсата и да го продава с малка надценка на водните оператори.

Явор Стойчев, член на съвета на директорите на ВиК Холдинг: „До февруари 2025 година „ВиК енерджи груп“ приключва финансовите си отчети с печалба, изпълнява всички свои задължения към ВиК операторите и успява дори да заплати дивидент на български ВиК холдинг.“

Тогава обаче дружеството сключва договори с частни компании, които започват да посредничат между него и борсата.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: „Когато имаме по-висока цена, нашето дружество си го купува от борсата, а когато имаме по-ниска цена на електроенергията, посредникът в действителност прибира печалбата, тоест продава ни по фиксираната висока цена в този момент. В един момент се оказва, че от чешмите започват да текат евробанктноти, а не тече вода.“

Заради схемата „ВиК Енерджи“ е понесло над 240 хиляди евро загуба, а близо 180 хиляди водния оператор в Пловдив. Общият размер на пряката загуба за целия сектор е 1,75 милиона евро, а пропуснатите ползи са за над 900 хиляди евро.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: „Вместо да имаме един добре работещ механизъм, който да помага да вик дружествата, в него се внедрява механизъм за източването.“

През март е назначено ново ръководство на енергийното дружество и то се връща към старата схема - купува ток от борсата.

Десислава Чалъмова, изп. директор на „ВиК Енерджи“: „Ние нямаме за цел да правим печалба, ние издържаме дружеството и агрегирайки товарите, се стремим да предоставим най-добрата търговска надбавка на пазара на нашите вик дружества, за да може да имат добра цена на електроенергията.“

Водните дружества остават в тежко състояние. Дължимите суми за електроенергия към този момент са към 16 млн. евро, съобщиха от „ВиК енерджи“, въпреки по-изгодните цени и въпреки предоставената отсрочка от 50 дни на водните дружества да плащат за тока си.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: „Вик сектора е в много тежко положение, инвестицията, която е била дадена е била хаотична и не е довело до сериозно подобрение на доставката на вода в България.“

снимки: БТА

В момента министерството се опитва да спаси 200 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост предназначени за водния сектор като преговоря с Брюксел за промени в него.