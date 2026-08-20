БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от...
Чете се за: 00:50 мин.
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение...
Чете се за: 01:25 мин.
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот...
Чете се за: 01:57 мин.
Схема за източване на средства във водния сектор –...
Чете се за: 02:22 мин.
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас...
Чете се за: 02:32 мин.
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас:...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Радев: Действията срещу прането на пари и корупцията са гарант за излизане на България от "сивия списък"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
Румен Радев: Действията срещу прането на пари и корупцията са гарант за излизане на България от "сивия списък"
Снимка: Министерски съвет
Слушай новината

Политическата воля и предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията са още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния „сив списък“. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет. В рамките на заседанието беше направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприетите действия за излизане на страната ни от „сивия списък“, предвид предстоящото докладване пред Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и очакваната им визита в България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът Румен Радев изтъкна, че настоящото правителство е първото, което има специален раздел в управленската си програма, при това изведен на водеща позиция, с ясно разписани мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари. Тези мерки се следват неотклонно, изтъкна министър-председателят и посочи, че по всички сигнали за злоупотреби и корупция се предприемат моментално действия от страна на компетентните органи като МВР, службите и икономическа полиция. „По всички случаи работим и ще настоявам за още по-голяма скорост и за бързи резултати“, заяви Радев.

снимка: Министерски съвет

Министър-председателят специално открои значението на инициативата на кабинета – „Сигма“, която е публичен инструмент за прозрачност на финансовите потоци в държавата. Системата вече е обработила близо 200 000 обществени поръчки и резултатите показват, че при над 30% от тях има само един кандидат. „Ще вървим упорито към намаляване на тази цифра“, отбеляза Радев.

Вече се работи по следващия етап, при който системата ще бъде свързана с Търговския регистър и ще бъдат разкрити всички обвързаности, водещи към корупционни практики. Занапред системата ще отчита и ценовите аномалии, при които изплуват ненормално високи цени. При своя пълен капацитет „Сигма“ ще бъде много силен инструмент за постоянен автоматичен контрол срещу злоупотреби. „Важно е не само да се борим с корупцията постфактум, а да създадем механизми, които да не допускат и да минимизират такива явления“, заяви премиерът Радев.

Наред с това предстои да станат факт и референтни цени за ВиК и пътните ремонти и строителство. Работи се също усилено по дигитализацията, така че да има единна координация в транспорта – на тол системата, митниците и НАП.

Премиерът Румен Радев посочи, че целта на правителството е да бъде създадена не просто система за борба с корупцията със задна дата – като разследване, установяване, пресичане, а да бъдат изградени механизми, чрез които да не се допускат пране на пари, злоупотреби, сива икономика и корупция. „Призовавам за експедитивни действия в оставащото време до посещението на Групата, за да бъдат всички останали дейности по този план извършени в срок, качествено и разбира се, надлежно отчетени“, заяви в заключение министър-председателят.

#премиера Румен Радев #премиерът Румен Радев #борба с корупцията #пране на пари

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
2
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
3
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники
4
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска...
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време похарчените пари за тяхното лечение
5
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време...
По-високи цени: Ново поскъпване на горивата и моторните масла
6
По-високи цени: Ново поскъпване на горивата и моторните масла

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Политика

АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на пети блок заради критично ниското ниво на Дунав
АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на пети блок заради критично ниското ниво на Дунав
Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте
Чете се за: 01:00 мин.
Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи
Чете се за: 01:30 мин.
Ивайло Мирчев за руския самолет прелетял над България: Старата руска хибридка Ивайло Мирчев за руския самолет прелетял над България: Старата руска хибридка
Чете се за: 01:05 мин.
Асен Василев: След новината за "Безмер" няма свикан КСНС – пълна тишина Асен Василев: След новината за "Безмер" няма свикан КСНС – пълна тишина
Чете се за: 00:32 мин.
Иво Христов и кметът на Бургас обсъждат "Евровизия 2027" Иво Христов и кметът на Бургас обсъждат "Евровизия 2027"
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува у нас
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на пети блок заради критично ниското ниво на Дунав АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на пети блок заради критично ниското ниво на Дунав
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Съдът остави в ареста бащата и сина, обвинени за разпространение на психотропни лекарства Съдът остави в ареста бащата и сина, обвинени за разпространение на психотропни лекарства
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас: Държавата...
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ