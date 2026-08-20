Столичната община започва обезопасяване и възстановяване на парка "Врана"

Столичната община започва дейности по обезопасяването и възстановяването на парка "Врана".

Отговорността за него премина от областната управа към общината през май тази година с решение на Министерския съвет. Фактическото предаване на комплекса обаче е станало факт през юни.

От общината уточняват, че в този период не са спирали работа, въпреки че дейността им е била ограничена. Паркът остава затворен за посетители докато не бъде напълно обезопасен.

Сианна Хлебарска, директор на Дирекция "Зелена система": "За последната година, повече от година, в която ние не сме стопанисвали парка, предимно дървесната растителност се намира в значително по-влошена състояние от това, в което я предадохме. при самото предаване от наша страна беше направена една експертиза на иглолистната растителност от лесозащитна станция, в която бяха установени близо 1000 иглолистни дървета, които бяха определени като потенциално опасни, с предписания за тяхното своевременно премахване. Сега на място при приемането си през юни месец, че повече от 2/3 от тази растителност още е на терен."

Стоян Влахов, директор на ОП "Паркове и градски градини": "На 11-ти юни ние влезнахме с над 80 човека, с тежка техника – едрогабаритна, малогабаритна техника, с която обезопасихме парка, премахнали сме над 30 опасни дървета по алеите от двата подхода към двореца."

снимки: БТА