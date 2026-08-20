Дом на мечтите: Община Айтос откри нов дом за стари хора, който ще носи името на Св. Димитър Солунски

Община Айтос откри нов дом за стари хора. Той ще носи името на Свети Димитър Солунски и е предназначен за 32 души в надтрудоспособна възраст с възможност за самообслужване. Сградата е построена за рекордните пет месеца, а инвестицията е над 3,7 милиона евро по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Домът предоставя постоянна грижа, 24-часово обслужване, индивидуална подкрепа, информиране и консултиране, както и възможности за социализация и организиране на свободното време. Сградата разполага със светли стаи, просторни коридори, асансьори, кабинети, читалня и рехабилитационна зала. Гостите на откриването го нарекоха "дом на мечтите".

Васил Едрев, кмет на Айтос: "Днес отваряме вратите на един нов дом, в който ще живеят надеждата, спокойствието и човешката грижа. Откриваме нов дом за възрастни хора, построен с уважение и благодарност. Чувство за дълг към тези, които преди нас сложиха основите на Община Айтос. Айтос е град, който помни векове, в който поколения се раждат, работят, отглеждат децата си, преживявали са трудности и са оставили след себе си най-ценното – своя труд и своето достойнство. Днешните възрастни хора са живата история на Айтос. Всичко, което днес наричаме нашият град, носи частица от техния живот".

Жителите на града също приветстваха откриването на новия дом. Те подчертаха близостта му до градската градина, магазините и медицинския център.

- Ще се разходят хората. Близко са до градината, до медицинския център. - Много важно е магазинът да е близо, градската градина, поликлиниката. От това по-добре няма. - Имат нужда да ги изкарват на въздух старите хора – те са заслужили, цял живот са работили с труд. Тук лекарите и поликлиниката са близо. Много е важно медицинският център да им оказва първа помощ. При тях предполагам си има лекари, но друго е сега на новата постройка – съвременна и удобна.

Протойерей Ромил Георгиев отслужи водосвет за здраве и благополучие и освети новата сграда. На директора на дома Лилия Николова той подари икона на Свети Димитър Солунски – светецът, чието име ще носи новият дом.

Лентата на новия дом символично прерязаха кметът на Айтос, заместник-областният управител, председателят на Общинския съвет Красимир Енчев, Петя Кръстева, Редван Иб и директорът на дома Лилия Николова.

Гостите бяха посрещнати с емоционален танц от децата от танцов състав "Шарено гайтанче" към НЧ "Васил Левски 1869" с ръководител Ивелина Костадинова.

снимки: Община Айтос

Новият дом има за цел да осигури среда, близка до семейната, и да подпомага възрастните хора да водят пълноценен начин на живот, като същевременно се насърчават социалните контакти и се преодолява социалната изолация.

По темата работи: Радослав Велинов, стажант-репортер