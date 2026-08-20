БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот...
Чете се за: 01:57 мин.
Схема за източване на средства във водния сектор –...
Чете се за: 02:22 мин.
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас...
Чете се за: 02:32 мин.
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас:...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дом на мечтите: Община Айтос откри нов дом за стари хора, който ще носи името на Св. Димитър Солунски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
Общество
Запази

Сградата е построена за рекордните пет месеца и в нея ще живеят 32 души

Снимка: Община Айтос
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Община Айтос откри нов дом за стари хора. Той ще носи името на Свети Димитър Солунски и е предназначен за 32 души в надтрудоспособна възраст с възможност за самообслужване. Сградата е построена за рекордните пет месеца, а инвестицията е над 3,7 милиона евро по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Домът предоставя постоянна грижа, 24-часово обслужване, индивидуална подкрепа, информиране и консултиране, както и възможности за социализация и организиране на свободното време. Сградата разполага със светли стаи, просторни коридори, асансьори, кабинети, читалня и рехабилитационна зала. Гостите на откриването го нарекоха "дом на мечтите".

Васил Едрев, кмет на Айтос: "Днес отваряме вратите на един нов дом, в който ще живеят надеждата, спокойствието и човешката грижа. Откриваме нов дом за възрастни хора, построен с уважение и благодарност. Чувство за дълг към тези, които преди нас сложиха основите на Община Айтос. Айтос е град, който помни векове, в който поколения се раждат, работят, отглеждат децата си, преживявали са трудности и са оставили след себе си най-ценното – своя труд и своето достойнство. Днешните възрастни хора са живата история на Айтос. Всичко, което днес наричаме нашият град, носи частица от техния живот".

Жителите на града също приветстваха откриването на новия дом. Те подчертаха близостта му до градската градина, магазините и медицинския център.

- Ще се разходят хората. Близко са до градината, до медицинския център.

- Много важно е магазинът да е близо, градската градина, поликлиниката. От това по-добре няма.

- Имат нужда да ги изкарват на въздух старите хора – те са заслужили, цял живот са работили с труд. Тук лекарите и поликлиниката са близо. Много е важно медицинският център да им оказва първа помощ. При тях предполагам си има лекари, но друго е сега на новата постройка – съвременна и удобна.

Протойерей Ромил Георгиев отслужи водосвет за здраве и благополучие и освети новата сграда. На директора на дома Лилия Николова той подари икона на Свети Димитър Солунски – светецът, чието име ще носи новият дом.

Лентата на новия дом символично прерязаха кметът на Айтос, заместник-областният управител, председателят на Общинския съвет Красимир Енчев, Петя Кръстева, Редван Иб и директорът на дома Лилия Николова.

Гостите бяха посрещнати с емоционален танц от децата от танцов състав "Шарено гайтанче" към НЧ "Васил Левски 1869" с ръководител Ивелина Костадинова.

снимки: Община Айтос

Новият дом има за цел да осигури среда, близка до семейната, и да подпомага възрастните хора да водят пълноценен начин на живот, като същевременно се насърчават социалните контакти и се преодолява социалната изолация.

По темата работи: Радослав Велинов, стажант-репортер

#община Айтос #дом за възрастни хора #дом за стари хора #Айтос

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
2
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
3
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники
4
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска...
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
5
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение...
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време похарчените пари за тяхното лечение
6
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: У нас

Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте
Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте
Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи
Чете се за: 01:30 мин.
Приключи ремонтът в УМБАЛ "Царица Йоана – ИСУЛ", есента предстои да заработи ново оборудване Приключи ремонтът в УМБАЛ "Царица Йоана – ИСУЛ", есента предстои да заработи ново оборудване
Чете се за: 01:35 мин.
Омбудсманът препоръчва да се гарантира безплатното пътуване на децата до 14 години в градския транспорт Омбудсманът препоръчва да се гарантира безплатното пътуване на децата до 14 години в градския транспорт
Чете се за: 04:50 мин.
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот 4 на АМ "Хемус" и Северната скоростна тангента Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот 4 на АМ "Хемус" и Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:57 мин.
Жълт код за опасно горещо време в почти цялата страна Жълт код за опасно горещо време в почти цялата страна
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот 4 на АМ "Хемус" и Северната скоростна тангента
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот 4 на АМ...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас: Държавата осигурява 20 млн. евро за подготовката за "Евровизия 2027" Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас: Държавата осигурява 20 млн. евро за подготовката за "Евровизия 2027"
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени са щети на 6 дружества Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени са щети на 6 дружества
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас след...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Голям пожар в Северна Македония – има подозрения за умишлен...
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Жълт код за опасно горещо време в почти цялата страна
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ