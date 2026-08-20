БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Схема за източване на средства във водния сектор –...
Чете се за: 02:22 мин.
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас...
Чете се за: 02:32 мин.
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас:...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

40 трилиона долара дълг: Какво означава рекордът за американците?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Държавният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Увеличението се дължи на повишените разходи за отбрана и социални програми както и на растящите лихви по дълга. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от Тръмп и принуди Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози.

Средно по 117 339 долара на човек. На толкова възлиза безпрецедентният дълг на Съединените щати, който се е удвоил само за десетилетие и по данни на Международния валутен фонд към момента съставлява 125.8 процента от брутния вътрешен продукт. Достигането на поредния рекорден праг удря сериозно по портфейлите на американците. Според експерти това несъмнено ще повлияе на кампанията за междинните избори за всички 453 места в Камарата на представителите и една трета от Сената през ноември.

Майкъл Питърсън, икономически анализатор: "Достъпността на живота е вероятно най-важният икономически проблем в тазгодишната предизборна кампания. А дългът влошава ситуацията. Когато се вземат толкова много пари назаем, това допринася за по-висока инфлация. Още повече, че само през следващата година ще трябва да рефинансираме около 13 трилиона долара държавни облигации."

Докато федералното правителство изразходва все повече средства за покриване на бюджетните дефицити, потребителите се сблъскват с по-високи лихвени проценти, което означава по-скъпи кредити, ипотеки и кредитни карти на фона на спадащи заплати.

Тази седмица лихвеният процент по 30-годишните американски облигации достигна най-високото ниво от почти 20 години насам, което предизвика гнева на американския президент Доналд Тръмп, който нарече лихвените проценти "абсурдни" и "изкуствено повишени".

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Лихвените проценти трябва да могат да падат с успеха на страната ни, а не да се повишават заради този успех... Много е тъжно, че всеки път, когато се справяме чудесно и обявяваме отлични резултати, лихвените проценти се повишават, за да се ограничи инфлацията. Те би трябвало да падат, защото страната е силна."

Решението според експертите - фискална дисциплина.

Майкъл Питърсън, икономически анализатор: "Ако ограничим федералните разходи и покажем дългосрочна фискална стратегия, която е устойчива, лихвите ще паднат и в резултат всичко останало ще поевтинее."

Не бива да се забравя и друг важен фактор за скока в доходността на облигациите - покачването на цените на петрола, свързано с конфликта между Съединените щати и Иран. Притеснения пораждат и огромните суми, които технологичните компании заемат за разработване на изкуствен интелект, като сроковете и нивото на възвръщаемост на инвестициите остават неясни.

#Доналд Тръмп #САЩ #дълг

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
2
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
3
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники
4
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска...
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
5
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение...
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време похарчените пари за тяхното лечение
6
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: САЩ и Канада

Нов незавиден рекорд: Държавният дълг на САЩ надхвърли 40 трилиона долара
Нов незавиден рекорд: Държавният дълг на САЩ надхвърли 40 трилиона долара
Тръмп обяви икономическа война на Иран: Заплашени са и държавите, оказващи помощ на Техеран Тръмп обяви икономическа война на Иран: Заплашени са и държавите, оказващи помощ на Техеран
Чете се за: 01:15 мин.
Музей на медузите отвори врати във Флорида (СНИМКИ) Музей на медузите отвори врати във Флорида (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
Дело в САЩ: Пристрастяват ли децата социалните мрежи? Дело в САЩ: Пристрастяват ли децата социалните мрежи?
Чете се за: 03:32 мин.
Мита на пауза: Доналд Тръмп отложи с три дни 50% такси върху канадски внос Мита на пауза: Доналд Тръмп отложи с три дни 50% такси върху канадски внос
Чете се за: 00:40 мин.
Обстановката в Близкия изток: Мисия на зетя на Тръмп, нисък рейтинг на американския президент Обстановката в Близкия изток: Мисия на зетя на Тръмп, нисък рейтинг на американския президент
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас: Държавата осигурява 20 млн. евро за подготовката за "Евровизия 2027"
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас: Държавата...
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени са щети на 6 дружества Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени са щети на 6 дружества
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция 18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас след отстраняване на замърсяването Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас след отстраняване на замърсяването
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
40 трилиона долара дълг: Какво означава рекордът за американците?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Тръмп обяви икономическа война на Иран: Заплашени са и държавите,...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Поне 13 загинали при нова руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:55 мин.
Европа
Голям пожар в Северна Македония – има подозрения за умишлен...
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ