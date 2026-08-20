40 трилиона долара дълг: Какво означава рекордът за американците?

Държавният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Увеличението се дължи на повишените разходи за отбрана и социални програми както и на растящите лихви по дълга. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от Тръмп и принуди Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози.

Средно по 117 339 долара на човек. На толкова възлиза безпрецедентният дълг на Съединените щати, който се е удвоил само за десетилетие и по данни на Международния валутен фонд към момента съставлява 125.8 процента от брутния вътрешен продукт. Достигането на поредния рекорден праг удря сериозно по портфейлите на американците. Според експерти това несъмнено ще повлияе на кампанията за междинните избори за всички 453 места в Камарата на представителите и една трета от Сената през ноември.

Майкъл Питърсън, икономически анализатор: "Достъпността на живота е вероятно най-важният икономически проблем в тазгодишната предизборна кампания. А дългът влошава ситуацията. Когато се вземат толкова много пари назаем, това допринася за по-висока инфлация. Още повече, че само през следващата година ще трябва да рефинансираме около 13 трилиона долара държавни облигации."

Докато федералното правителство изразходва все повече средства за покриване на бюджетните дефицити, потребителите се сблъскват с по-високи лихвени проценти, което означава по-скъпи кредити, ипотеки и кредитни карти на фона на спадащи заплати.



Тази седмица лихвеният процент по 30-годишните американски облигации достигна най-високото ниво от почти 20 години насам, което предизвика гнева на американския президент Доналд Тръмп, който нарече лихвените проценти "абсурдни" и "изкуствено повишени".

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Лихвените проценти трябва да могат да падат с успеха на страната ни, а не да се повишават заради този успех... Много е тъжно, че всеки път, когато се справяме чудесно и обявяваме отлични резултати, лихвените проценти се повишават, за да се ограничи инфлацията. Те би трябвало да падат, защото страната е силна."

Решението според експертите - фискална дисциплина.

Майкъл Питърсън, икономически анализатор: "Ако ограничим федералните разходи и покажем дългосрочна фискална стратегия, която е устойчива, лихвите ще паднат и в резултат всичко останало ще поевтинее."

Не бива да се забравя и друг важен фактор за скока в доходността на облигациите - покачването на цените на петрола, свързано с конфликта между Съединените щати и Иран. Притеснения пораждат и огромните суми, които технологичните компании заемат за разработване на изкуствен интелект, като сроковете и нивото на възвръщаемост на инвестициите остават неясни.