Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас: Държавата осигурява 20 млн. евро за подготовката за "Евровизия 2027"

Държавата ще осигури 20 милиона евро още тази година за подготовката на Бургас за "Евровизия 2027". Това обяви вицепремиерът Иво Христов, който се срещна с кмета на Бургас, за да обсъдят домакинството на града за предстоящия песенен конкурс.

Държавата ще участва пълноценно в организацията на "Евровизия" – това увери вицепремиерът Иво Христов. Той оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на песенния конкурс. Пет министерства имат отношение към организацията. Вицепремиерът заяви, че Бургас е победил останалите градове със силна мотивация и изпреварващи действия. Той каза още, че не приема критиките относно домакинството на Бургас, тъй като морския град има работещ икономически модел.

За тази година са предвидени около 20 млн. евро за организацията на конкурса. За следващата година също ще бъдат осигурени средства, но след като бъде приет бюджета за догодина през есента.

Кметът Димитър Николов пък обяви, че предстои съгласуване на много административни процедури и стриктно спазване на Закона за обществените поръчки. Амбицията е до края на годината да се приключи с подготовката на залата.

Иво Христов, вицепремиер: "За тази година са предвидени съответните пари – около 20 милиона, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес и за текущи нужди. За бюджета за 2027 година такива средства ще бъдат предвидени, но той предстои да бъде разгледан и приет. Парите осигуряват всичко – от инфраструктура, през транспорт, през настаняване, брандиране на страната като туристическа дестинация. Предлагаме вкусна храна, планина, ски курорти, море, исторически туризъм, но все още не сме така разпознаваеми както Италия и Гърция."

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт в присъствието на експертите на EBU и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика и акустика, да имаме достатъчно време да изправим тези детайли. Да не забравяме, че основната част на техниката пристига от Китай и това е изключително бавно и сме длъжни да наваксаме с времето."

снимки: БТА

Друга тема, която е била обсъждана на срещата е сигурността. Вицепремиерът обяви, че ще държавата ще се задейства, така че хората да са чувстват сигурни в Бургас по време на "Евровизия".

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