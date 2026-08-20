18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция

Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция в размер на 700 евро на 18-годишния Теодор Велев, обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на непалски граждани. В съдебната зала стана ясно, че младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснения.
Преди дни Районният съд в града го пусна от ареста, а държавното обвинение настояваха младежът да бъде върнат в ареста.
Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистка организация “кръв и чест”. Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, но беше освободен, но беше пуснат от ареста без мярка за неотклонение.
Димитър Пехливанов, прокурор в ОП-Пловдив: "Задържан три пъти досега. Проява на собствено виждане към този тип хора, които казах, че имат различен външен вид дори, което и при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човек, а символ. Символ, който те мразят, който ненавиждат. Има нови доказателства, ще се представят в съдебното заседание. Има писмени, гласни. Работи се усърдно."
Стоян Мемцов адвокат на обвиняемия: "По делото няма установено, че лицата са знаели, че тези са непалци. Внесена е гаранцията, правилна е мярката на първо инстанция. В момента гаранцията не е нарушена. Лицето се явява в заседанието, тоест не се е укрило, не избягва органите на реда."
Вижте повече в прякото включване на Наталия Грозева.