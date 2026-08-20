18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция

Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция в размер на 700 евро на 18-годишния Теодор Велев, обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на непалски граждани. В съдебната зала стана ясно, че младежът е внесъл сумата и е съдействал на разследващите, като е дал обяснения.

Преди дни Районният съд в града го пусна от ареста, а държавното обвинение настояваха младежът да бъде върнат в ареста.

Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистка организация “кръв и чест”. Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, но беше освободен, но беше пуснат от ареста без мярка за неотклонение.