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Окръжният съд в Пловдив решава за ареста на 18-годишния Теодор Велев

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Окръжният съд в Пловдив ще гледа мярката за неотклонение на 18-годишния Теодор Велев, обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на непалски граждани.

Преди дни Районният съд в града го пусна под гаранция от 700 евро. От държавното обвинение настояват младежът да бъде върнат зад решетките.

Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистката организация „Кръв и чест“. Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, но беше освободен.

#непалци #мярка за неотколонение #съд

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