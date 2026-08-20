Окръжният съд в Пловдив решава за ареста на 18-годишния Теодор Велев

Окръжният съд в Пловдив ще гледа мярката за неотклонение на 18-годишния Теодор Велев, обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на непалски граждани.

Преди дни Районният съд в града го пусна под гаранция от 700 евро. От държавното обвинение настояват младежът да бъде върнат зад решетките.

Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистката организация „Кръв и чест“. Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, но беше освободен.