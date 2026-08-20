Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение

Продължава разследването на убийството на 21-годишен мъж от село Найден Герово, за което е обвинен пенсиониран полицейски служител. Според прокуратурата престъплението е извършено с незаконно притежавана ловна пушка, а след това е направен опит за заличаване на следите. На бившия полицай са повдигнати две обвинения – за умишлено убийство и незаконно притежание на оръжие.

Разследването е в начална фаза, като все още не е установен категоричният мотив за тежкото престъпление. Работните версии са свързани със стара кражба на пари или евентуална самоотбрана.

От село Найден Герово разказаха, че жертвата е била позната на местните жители с множество криминални прояви. Кметът на селото Атанас Арабаджийски заяви, че хората са живели в напрежение заради случаи на нападения над възрастни жители.

„Относно за жертвата мога да кажа – аз го казах и вчера, че беше личност с много кражби, нападения на възрастни хора. Постоянно населението живееше в някакво напрежение, тормоз над възрастните“, каза кметът.

По думите му срещу младия мъж е имало сигнали за нападения над възрастни хора в селото.

„Няколко случая имаме – нападение над възрастни жени в селото. Просто изчакваше да вземат пенсия, за да имат някакви пари, и влизаше по къщите на възрастни, беззащитни хора, и ги обираше.“

Кметът свърза поведението на 21-годишния с проблеми от детството му и липса на подкрепа в семейството.

„Това го отдавам най-вече на детството му, на самото му формиране като личност. Защото докато беше жив дядо му на времето, той беше много добре. И в момента, в който почина дядо му, нямаше кой да бъде плътно до него и баща му по-скоро нехаеше относно неговото отглеждане. И оттам тръгнаха нещата.“

Според кмета полицията е реагирала при подадените сигнали, но след задържанията младежът отново е бил освобождаван.

Кметът на селото коментира и обвинения като извършител – бившия полицай Тодор Лапков. По думите му местните жители са имали добро мнение за него. По думите му Лапков е помагал на хората от селото.

„За него мога да кажа само добри неща... Когато на населението му потрябваха овце или агнета за Великден, за Гергьовден, дори ги колеше. Не може да се каже, че е агресивен човек.“

Вижте повече в прякото включване на Мариела Хубинова.