БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази
полицията пловдив разследва жестоко убийство съединение
Слушай новината

Продължава разследването на убийството на 21-годишен мъж от село Найден Герово, за което е обвинен пенсиониран полицейски служител. Според прокуратурата престъплението е извършено с незаконно притежавана ловна пушка, а след това е направен опит за заличаване на следите. На бившия полицай са повдигнати две обвинения – за умишлено убийство и незаконно притежание на оръжие.

Разследването е в начална фаза, като все още не е установен категоричният мотив за тежкото престъпление. Работните версии са свързани със стара кражба на пари или евентуална самоотбрана.

От село Найден Герово разказаха, че жертвата е била позната на местните жители с множество криминални прояви. Кметът на селото Атанас Арабаджийски заяви, че хората са живели в напрежение заради случаи на нападения над възрастни жители.

„Относно за жертвата мога да кажа – аз го казах и вчера, че беше личност с много кражби, нападения на възрастни хора. Постоянно населението живееше в някакво напрежение, тормоз над възрастните“, каза кметът.

По думите му срещу младия мъж е имало сигнали за нападения над възрастни хора в селото.

„Няколко случая имаме – нападение над възрастни жени в селото. Просто изчакваше да вземат пенсия, за да имат някакви пари, и влизаше по къщите на възрастни, беззащитни хора, и ги обираше.“

Кметът свърза поведението на 21-годишния с проблеми от детството му и липса на подкрепа в семейството.

„Това го отдавам най-вече на детството му, на самото му формиране като личност. Защото докато беше жив дядо му на времето, той беше много добре. И в момента, в който почина дядо му, нямаше кой да бъде плътно до него и баща му по-скоро нехаеше относно неговото отглеждане. И оттам тръгнаха нещата.“

Според кмета полицията е реагирала при подадените сигнали, но след задържанията младежът отново е бил освобождаван.

Кметът на селото коментира и обвинения като извършител – бившия полицай Тодор Лапков. По думите му местните жители са имали добро мнение за него. По думите му Лапков е помагал на хората от селото.

„За него мога да кажа само добри неща... Когато на населението му потрябваха овце или агнета за Великден, за Гергьовден, дори ги колеше. Не може да се каже, че е агресивен човек.“

Вижте повече в прякото включване на Мариела Хубинова.

#гр. Съединение #разследване #жестоко убийство

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
2
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
3
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение...
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
4
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
5
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
6
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Регионални

Първият брадат лешояд у нас загина от отрова, природозащитници предупреждават за сериозна заплаха
Първият брадат лешояд у нас загина от отрова, природозащитници предупреждават за сериозна заплаха
Нов електрически влак на БДЖ беше надраскан с графити дни след пускането му в движение Нов електрически влак на БДЖ беше надраскан с графити дни след пускането му в движение
Чете се за: 02:05 мин.
СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“ СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“
Чете се за: 00:47 мин.
След убийството в Съединение:Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания бивш полицай След убийството в Съединение:Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания бивш полицай
Чете се за: 01:00 мин.
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники
5577
Чете се за: 01:12 мин.
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
13243
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Нов електрически влак на БДЖ беше надраскан с графити дни след пускането му в движение
Нов електрически влак на БДЖ беше надраскан с графити дни след...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
След убийството в Съединение:Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания бивш полицай След убийството в Съединение:Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания бивш полицай
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“ СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия „Княжево – Копитото“
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Горещо в почти цялата страна, по-прохладно на морския бряг
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Руският самолет, прелетял над България - машината ще гаси пожари в...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Опашки за гориво в Русия: Страната започна внос на бензин
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Поне 8 загинали при нова руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ