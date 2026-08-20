Руският самолет, прелетял над България - машината ще гаси пожари в съседна Сърбия

Руският самолет, преминал снощи през българското въздушно пространство, е кацнал в Ниш и днес ще бъде ангажиран с гасенето на голям пожар на 75 километра от Белград. Това съобщи министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич.

Самолетът Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Русия е преминал през българското въздушно пространство в интервала между 20 и 21 часа снощи. От Министерството на външните работи също потвърдиха, че прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в страната.

Във вторник димът от пожарите беше усетен и в части от Западна България. Пожарният самолет може да излива до 42 тона вода наведнъж.

Вчера представители на опозицията в Сърбия повдигнаха въпроса защо властите не са потърсили помощ от Европейския съюз за гасенето на пожарите.