БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Руският самолет, прелетял над България - машината ще гаси пожари в съседна Сърбия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Руският самолет, преминал снощи през българското въздушно пространство, е кацнал в Ниш и днес ще бъде ангажиран с гасенето на голям пожар на 75 километра от Белград. Това съобщи министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич.

Самолетът Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Русия е преминал през българското въздушно пространство в интервала между 20 и 21 часа снощи. От Министерството на външните работи също потвърдиха, че прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в страната.

Във вторник димът от пожарите беше усетен и в части от Западна България. Пожарният самолет може да излива до 42 тона вода наведнъж.

Вчера представители на опозицията в Сърбия повдигнаха въпроса защо властите не са потърсили помощ от Европейския съюз за гасенето на пожарите.

#Сърбия #пожари #руски самолет #България

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
2
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
3
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение...
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
4
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
5
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
6
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Балкани

Огнената стихия на Балканите: Най-критично остава положението в Сърбия и Албания
Огнената стихия на Балканите: Най-критично остава положението в Сърбия и Албания
Глоба до 60 000 евро за незаконно поставени чадъри на плажа в Гърция Глоба до 60 000 евро за незаконно поставени чадъри на плажа в Гърция
Чете се за: 01:35 мин.
Остаряла електропреносна мрежа е причина за повечето мащабни пожари в Гърция Остаряла електропреносна мрежа е причина за повечето мащабни пожари в Гърция
Чете се за: 01:27 мин.
Пожарите в Европа: В Белгия овладяха огъня, в Гърция проверяват електрическата мрежа Пожарите в Европа: В Белгия овладяха огъня, в Гърция проверяват електрическата мрежа
Чете се за: 00:47 мин.
Битката с огъня: Силният вятър затруднява гасенето на пожарите в съседна Сърбия Битката с огъня: Силният вятър затруднява гасенето на пожарите в съседна Сърбия
Чете се за: 01:55 мин.
Вучич призова за убедителна победа на Сръбската прогресивна партия на предстоящите избори Вучич призова за убедителна победа на Сръбската прогресивна партия на предстоящите избори
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Нов електрически влак на БДЖ беше надраскан с графити дни след пускането му в движение
Нов електрически влак на БДЖ беше надраскан с графити дни след...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Тръмп обяви икономическа война на Иран: Заплашени са и държавите, оказващи помощ на Техеран Тръмп обяви икономическа война на Иран: Заплашени са и държавите, оказващи помощ на Техеран
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Поне 8 загинали при нова руска атака срещу Киев Поне 8 загинали при нова руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
Европа
СОС решава отново за лифта към „Алеко“ и въжената линия...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Руският самолет, прелетял над България - машината ще гаси пожари в...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Опашки за гориво в Русия: Страната започна внос на бензин
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Горещо в почти цялата страна, по-прохладно на морския бряг
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ