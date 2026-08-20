Нов електрически влак на БДЖ беше надраскан с графити дни след пускането му в движение

Един от новите електрически влакове на БДЖ стана обект на вандалска проява само дни след като започна да превозва пътници. Вагонът е бил напръскан със спрей по време на престоя на композицията на гара Благоевград.

Извършителите все още не са установени, съобщи директорът „Подвижен състав и оперативна дейност“ в БДЖ Анатолий Атанасов.

„Към настоящия момент нарушителите не са установени. Случаят е от 18 срещу 19 този месец. При престоя на влака на гара Благоевград на първи коловоз, при рутинен преглед в 4.45 сутринта, превозната бригада е установила, че първият вагон от влака е надраскан с графити. Графитите са два, около два квадратни метра.“

От БДЖ вече са предприели мерки за засилване на охраната на новите влакове, като са проведени срещи с представители на МВР и са набелязани гарите, на които композициите престояват през нощта.

„Към настоящия момент мерките, които са предприети, са разговори с представители на МВР и работни срещи, в които са установени всички гари, в които влаковете престояват в тъмната част на денонощието. От тяхна страна са осигурени патрули, както и наши служители, които обикалят около влаковете с цел опазването им.“

Предвижда се и допълнителна охрана в депата, където се съхраняват новите композиции.

От БДЖ определиха случилото се като неприятен инцидент и припомниха, че влаковете са доставени по Плана за възстановяване и устойчивост.

Повреденият вагон ще бъде предаден на представителите на производителя, като се очаква графитите да бъдат почистени в рамките на едно денонощие.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева.