След убийството в Съединение:Прокуратурата ще поиска постоянен арест за задържания бивш полицай

Продължава разследването на жестокото убийство на 21-годишен мъж в Съединение. За престъплението е задържан бивш полицейски служител. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест.

Според разследващите обвиняемият и жертвата са били в приятелски отношения. До убийството се е стигнало след конфликт между двамата мъже. Тогава 63-годишният Тодор Лапков е произвел два изстрела с незаконна ловна пушка по 21-годишния Митко Димитров.

Бившият полицейски служител се е опитал да заличи следите, като е разчленил тялото, поставил останките в чували и ги изхвърлил в близка шахта.

Пред разследващите задържаният първоначално е отричал, но след откриването на ос