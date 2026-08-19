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Изборът на български европрокурор: Правителството стартира нова процедура

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Правителството стартира нова процедура за подбор на кандидатите на България за европейски прокурор. Процедурата ще се проведе при ясни, предварително обявени и проверими правила и при гаранции за професионална независимост и политическа неутралност на комисията по подбора, се казва в съобщението на МС.

Оттам допълват, че е в обществен интерес процедурата да бъде прозрачна и деполитизирана и в комисията да не участват представители на органи с изтекъл мандат. Предвижда се в нея да няма и представители на Министерството на правосъдието, като ролята на министерството ще бъде ограничена единствено до експертното и организационно-техническото обезпечаване. Предложението е изготвено след решението на Върховния административен съд от 7 юли 2026г., с което беше отменено предходното решение на МС.

#български европрокурор #избор #нова процедура #правителство

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