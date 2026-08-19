За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°

Горещо беше времето и днес, а още по-горещо се очаква да бъде в утрешния ден. Предупреждение от първа степен – жълт код, е обявено в цялата страна, с изключение на Черноморското ни крайбрежие, където температурите ще се задържат под 30°. В останалата, по-голяма част от страната максималните температури ще бъдат между 31° и 38°, в София – около 34°. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места и там ще има намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 24°–25°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево, с умерен югоизточен, по най-високите части – северозападен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 24° на Алеко до 28° в Боровец. В Смолян и Банско – около 31°–32°.

И към времето в Европа. В по-голямата част от континента ще бъде облачно и хладно. Валежи и гръмотевични бури ще има на много места в северните и западните части, по-интензивни в районите около Алпите. Слънчево и горещо ще бъде времето в Южна Европа, в Италия и Испания.

Слънчево, а на много места и опасно горещо, ще бъде времето почти навсякъде на Балканите. Максималните температури в балканските столици ще бъдат между 32° и 39°. Горещо ще бъде времето и у нас в петък, с максимални температури между 34° и 39°, отново по-ниски по Черноморието – от 26° до 29°. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, с повече облаци над планините, но вероятността за валежи е много малка. В началото на новата седмица отново ще бъде слънчево, с вероятност на изолирани места да превали. Ще се задържи горещо, а температурите ще останат без съществена промяна.