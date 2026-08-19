Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време похарчените пари за тяхното лечение

Пациентите вече ще могат да виждат в реално време парите, похарчени за тяхното лечение. С новата функционалност на мобилното приложение Е-здраве, чрез което всеки може да следи електронното си здравно досие, това ще бъде възможно след около 15 дни. За да улеснят пациентите, здравното министерство и Националната здравноосигурителна каса продължават с разкриването на временни пунктове за сдвояване. Приложението може да бъде активирано и с електронен подпис.

По-малко от 3 минути са достатъчни да активирате вашето електронно здравно досие.

Катя: "Доста време исках да си го смъкна като приложение да виждам какви са ми резултатите. Едно досие, което е хубаво човек да знае кога е бил на преглед последно и особено ако си следи здравето, е много полезно." Емилия: "Човек може да контролира нещата. Да види дали всичко е коректно нанесено, плюс това се съхранява информацията в години и така човек не му се налага да помни, ами може да влезе и да погледне кога какво е направено и да има контрол."

Ако пациент установи нещо нередно, може да подаде жалба или сигнал по всяко време към Здравната каса.

Георги Белчев, и.д. директор на РЗОК – София: "Това приложение всеки един пациент може да следи какво се случва с неговото електронно здравно досие, какви прегледи са му извършени от личен лекар, какви медико-диагностични изследвания са му извършени, може да види резултати от тези изследвания, дали е бил хоспитализиран или в болничния престой какво му е било отчетено. Това е нещо, което всеки един пациент в реално време вижда, в момента, в който сдвои своето устройство и активира електронното си здравно досие."

По данни на здравната каса от началото на кампанията до сега сдвоените устройства в цялата страна са над 12 700. Само в София те са над 1400. А разкриването на пунктове за активиране на приложението ще продължи.