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Министерството на здравеопазването отнема разрешителното на частна болница в Пловдив

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Снимка: БГНЕС/Архив
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Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“ в Пловдив, съобщиха от ведомството. Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, които са установили, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си.

Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени.

Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ - Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, но обжалването не спира изпълнението ѝ.

#Алфа Медикус #частна болница в Пловдив #отнемане на лиценз #Министерство на здравеопазването

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