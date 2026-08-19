След избора на Бургас за домакин: Първи коментари на феновете на Евровизия

И първи коментари от евровизионните фенове за избора на Бургас за град-домакин на Евровизия 2027. Каква е разликата когато най-големият музикален конкурс се провежда в столица и в по-малък град? И какво е най-важно за феновете? Атмосферата, която създава Евровизия в града-домакин е едно от най-важните условия за феновете. Това ни разказват Мадлен и Валентин, присъствали на няколко издания на конкурса назад в годините, проведени както в столици, така и в по-малки градове.

Мадлен Тютелян, председател на българския фенклуб за Евровизия: „Най-хубавите ми спомени като фен изживяване са били в Ливърпул и Базел, тъй като целия град както Ливърпул, така и Базел се усещаше духа на Евровизия, всяко заведение излъчваше Евровизия и можехме да се предвижваме пеш.“

Валентин Дурчев, български независим сайт за Евровизия: „Определено може да се усети, че евровизионния дух е по-концентриран, когато се намира в по-малкия град и в Лисабон и във Виена - атмосферата беше на лице, но в Малмьо можеше да се усети, че в който и кът на града да попаднеш, нещо евровизионно се намира зад ъгъла.“

Статистиката показва, че голяма част от посетителите на града-домакин на Евровизия, никога не достигнат до залата, където се провеждат концертите.

Мадлен Тютелян, председател на българския фенклуб за Евровизия: „Дори и без билет за Евровизия със сигурност си заслужава да се посети града-домакин заради атмосферата, точно заради тези фен зони.“

А след като основният спонсор на конкурса се оттегли, феновете предлагат тюркоазения килим, който посреща артистите да бъде променен.

Валентин Дурчев, български независим сайт за Евровизия: „Интересно е дали червения килим ще се завърне или ще видим нещо различно, аз лично бих искал да видя нова инициатива, която да предполага всеки един от градовете да избира нов цвят.“

Вълнението на фенове около предстоящата Евровизия в Бургас излезе извън пределите на страната.