БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха...
Чете се за: 06:30 мин.
НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака...
Чете се за: 00:50 мин.
Иван Демерджив: В района на Безмер са предприети всички...
Чете се за: 01:07 мин.
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и...
Чете се за: 05:07 мин.
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни...
Чете се за: 06:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

След избора на Бургас за домакин: Първи коментари на феновете на Евровизия

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

И първи коментари от евровизионните фенове за избора на Бургас за град-домакин на Евровизия 2027. Каква е разликата когато най-големият музикален конкурс се провежда в столица и в по-малък град? И какво е най-важно за феновете? Атмосферата, която създава Евровизия в града-домакин е едно от най-важните условия за феновете. Това ни разказват Мадлен и Валентин, присъствали на няколко издания на конкурса назад в годините, проведени както в столици, така и в по-малки градове.

Мадлен Тютелян, председател на българския фенклуб за Евровизия: „Най-хубавите ми спомени като фен изживяване са били в Ливърпул и Базел, тъй като целия град както Ливърпул, така и Базел се усещаше духа на Евровизия, всяко заведение излъчваше Евровизия и можехме да се предвижваме пеш.“

Валентин Дурчев, български независим сайт за Евровизия: „Определено може да се усети, че евровизионния дух е по-концентриран, когато се намира в по-малкия град и в Лисабон и във Виена - атмосферата беше на лице, но в Малмьо можеше да се усети, че в който и кът на града да попаднеш, нещо евровизионно се намира зад ъгъла.“

Статистиката показва, че голяма част от посетителите на града-домакин на Евровизия, никога не достигнат до залата, където се провеждат концертите.

Мадлен Тютелян, председател на българския фенклуб за Евровизия: „Дори и без билет за Евровизия със сигурност си заслужава да се посети града-домакин заради атмосферата, точно заради тези фен зони.“

А след като основният спонсор на конкурса се оттегли, феновете предлагат тюркоазения килим, който посреща артистите да бъде променен.

Валентин Дурчев, български независим сайт за Евровизия: „Интересно е дали червения килим ще се завърне или ще видим нещо различно, аз лично бих искал да видя нова инициатива, която да предполага всеки един от градовете да избира нов цвят.“

Вълнението на фенове около предстоящата Евровизия в Бургас излезе извън пределите на страната.

Мелиса, фен на Евровизия от Швейцария: „Много се вълнувам от вашата Евровизия догодина в България. Нямам търпение да разгледам града-домакин и да се срещна с фенове от целия свят и да опозная повече българската култура.“

Нийл, фен на Евровизия от Ирландия: „Малко бях изненадан от избора на Бургас вместо София за град-домакин на Евровизия. Не мисля, че много хора го очакваха, но мисля, че това може да се превърне в една много приятна изненада. Ще се опитам да присъствам в Бургас, това ще ми е и първото идване в България. Очаквам с нетърпение конкурса, до скоро в Бургас.“

#"Евровизия 2026" #Бургас #фенове

Водещи новини

Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за националната ни сигурност няма
Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс" След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Военен хеликоптер „Кугър" се включи в гасенето на горски...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Открити са още три мъртви птици от защитени видове в Национален...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Държавата обединява усилията си срещу детската агресия и престъпност
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Агресия към данъчни в Слънчев бряг: Собственик на павилион блъсна...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ