Арест за саботажа на „Северен поток“: Украинец е задържан във връзка с експлозиите на газопровода

Втори арест във връзка със саботажа на газопроводите "Северен поток" 1 и 2.

Украински гражданин беше задържан в Хърватия, по подозрение, че е един от водолазите, поставили експлозивите на газопровода. „Северен поток" беше взривен през септември 2022-ра, няколко месеца след началото на войната. Щети бяха нанесени на тръбата, по която Русия осъществяваше газови доставки за Германия и по новото разклонение, което не беше пуснато в експлоатация. Към момента на саботажа от Москва временно бяха прекратили доставките. Преди месец срещу първия задържан - също украински гражданин, бяха повдигнати обвинения.