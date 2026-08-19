Агресия към данъчни в Слънчев бряг: Собственик на павилион блъсна един от тях и избяга с касовия апарат

Нападнаха двама данъчни по време на проверка на павилион в центъра на Слънчев бряг. Собственикът на обекта проявил агресия, а след това избягал с касовия апарат в ръце.

Малко преди 14:00 часа във вторник, данъчен инспектор от Бургас и негов колега от Пловдив влизат на проверка по сигнал в павилион за сувенири в курорта.

Антон Ганчев, началник на РПУ-Несебър: “При проверката лицето, което е било в обекта, агресира спрямо служителите на НАП, събаря един от служителите на НАП, опитва се да ги заключи вътре в обекта.” Христо Узунов, говорител на НАП-Бургас: “Директен физически контакт, който на практика възпрепятства действия на служебно лице.”

След като го бутнал, собственикът на павилиона взел касовия апарат и избягал. Последвало издирване.

Антон Ганчев, началник на РПУ-Несебър: “Преглед на видеокамери в района. След което след няколко часа лицето е задържано в района на Слънчев бряг.”

БНТ: Укривал ли се е?

- “С друго дрехи е бил преоблечен.”

Нападателят в крайна сметка е задържан. Колегите му разказват, че е от златоградското село Долен и го описват като проблемен, но отказват да говорят пред камера. Други имат различни впечатления.

Дамян, служител в Слънчев бряг: “Не знам нищо за него. Просто му казвам “Здрасти!”. Дори не му знам името. Но изглежда като спокоен човек, добър.”

Данъчните са запечатали павилиона му за 30 дни заради неиздаване на касови бележки.

Христо Узунов, говорител на НАП-Бургас: “За нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение на представителите от сивия сектор, на тези които укриват обороти, но е недопустимо да прерастват във физическа агресия.”

снимки: БНТ, БТА

От НАП отчитат скок на декларираните обороти на проверяваните обекти и казват, че най-често се натъкват на неиздадени касови бонове.